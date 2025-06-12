Живі сповіщення, підвищена безпека та покращений інтерфейс - на смартфонах Pixel вийшла прошивка Android 16

Цього разу нас очікує добряче перетрушений «інструментарій» для смартфона, який крок за кроком підтягує Android до нових вимог користувачів. Є кілька цікавих нововведень, які справді полегшують життя - або принаймні обіцяють це зробити.

Що нового в Android 16

Однією з головних змін стали сповіщення про оновлення в реальному часі, які дозволять вам бути в курсі прогресу у вибраних програмах. Тепер, замість того щоб кожні 30 секунд відкривати застосунок доставки та шукати свою піцу на карті, можна просто глянути на прогрес-бар прямо у сповіщенні.

Спочатку ця функція матиме підтримку кількох застосунків для спільних поїздок та доставки, які зможуть показувати статус за допомогою невеликої значка в рядку стану. Натискання на нього розгортає спливаюче сповіщення з індикатором прогресу в реальному часі. Google каже, що працює з Samsung та OnePlus над інтеграцією цієї можливості з Now Bar та Live Alerts відповідно.

Крім того, сповіщення з одного застосунку тепер групуються автоматично, щоб не перетворювати шторку на пекло з 23 повідомлень поспіль.

Зміни торкнулись і доступності - Android 16 отримала вбудовану підтримку слухових апаратів з LE Audio, де можна одним натисканням перемкнутись з мікрофона пристрою на мікрофон телефону - особливо зручно у шумних місцях. Ви також можете керувати гучністю на своєму пристрої з телефону за допомогою нових вбудованих елементів керування.

Ще одна приємна новина - захист став простішим. Усі безпекові функції Google тепер об'єднані під одним «дахом». Тобто - захист від шахрайських дзвінків, шкідливих застосунків, підозрілих сайтів і всіляких онлайн-напастей - усе можна активувати одним дотиком. У тому числі реалізовані й нові алгоритми, які вміють краще визначати шахрайство.

Камера - окрема історія. Android 16 додає автоматичне розпізнавання нічних сцен, гібридну автоекспозицію та більш точне налаштування колірної температури. UltraHDR став ще краще, з'явилась підтримка HEIC-кодування, а також - інтеграція з Advanced Professional Video (APV) для тих, хто знімає щось серйозніше, ніж котиків.

Також трохи приємностей для екосистеми Android. Групові чати в RCS стали зручніші: можна ставити свої іконки, вимикати сповіщення по темах. Google Photos отримав ШІ-редактор, який сам підказує, як краще обробити фото. Незабаром застосунок зможе пропонувати інструменти редагування, такі як стирання, переміщення або «переосмислення» для частин зображення. Emoji Kitchen порадує новими комбінаціями стікерів, а годинники на Wear OS тепер можуть оплачувати проїзд без зайвих рухів і без окремого застосунку.

Хоча минулого місяця Google анонсувала нову мову дизайну Material 3 Expressive, вона не вийде з Android 16. Натомість вона з'явиться на телефонах Pixel пізніше цього року. Google не має термінів остаточного запровадження більш барвистої версії Android, але документація розробників закликає почати планувати зміни.

Для власників пристроїв Pixel оновлення OTA має почати з'являтися найближчим часом. Для тих, хто не можете дочекатися, Google розмістить образи системи та файли оновлень на своїх сторінках для розробників.

Pixel Drop

Разом з новою версією Android 16, Google випускає червневий набір щомісячних оновлень функцій Pixel. Серед них - віджет Pixel VIPs для швидкого доступу до улюблених контактів. Він показує ваші останні дзвінки та повідомлення з цією людиною, включаючи ті, що ви отримали від WhatsApp, а також оновлення, такі як дата народження та місцезнаходження, якщо контакт вирішить поділитися ними.

Ще реалізували поліпшені субтитри для відео, щоб було зрозуміліше, хто що сказав у черговому кліпі з TikTok. Разом з тим ви можете створювати власні стікери, використовуючи текстові підказки безпосередньо з клавіатури Google Gboard. Google додає підтримку для коротких зведень на основі штучного інтелекту французькою та німецькою мовами до програми Recorder. А користувачі в Австралії отримають функцію підключення до супутника Emergency SOS від Android.