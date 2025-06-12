Фінансові новини
- |
- 12.06.25
- |
- 13:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Перший тест процесора NVIDIA N1X — обганяє Core Ultra 9 285HX та Ryzen AI MAX+ 395
12:07 12.06.2025 |
NVIDIA не анонсувала власний центральний процесор на Computex 2025, але він існує і перший його тест з'явився у мережі. Одразу із заявкою на топовий сегмент.
За неофіційними даними, NVIDIA працює над двома чипами: N1 та N1X. Перший, ймовірно, призначений для настільних комп'ютерів, а другий з'явиться на ноутбуках.
Реальний тест NVIDIA N1X у Geekbench 6 демонструє набагато вищу продуктивність, ніж очікувалося. N1X набирає 3096 балів в одноядерному тесті та 18837 у багатоядерному режимі, обидва результати були виміряні на невипущеній системі HP 8EA3 з Ubuntu 24 у версії тесту 6.2.2.
Розробники штучного інтелекту вже отримали уявлення про те, що може готувати NVIDIA для ПК - процесор GB10 Superchip, який працює в системах NVIDIA Spark, та її варіантах від ASUS, Gigabyte, MSI та інших компаній. Сайт VideoCardz наводить порівняння.
У характеристиках Geekbench йдеться про процесор з 20 потоками обчислення, який дуже схожий GB10. Він має 10 ядер Cortex-X925 та 10 ядер Cortex-A725. Ймовірно, N1X - користувацька версія цього процесора. N1X має базову частоту 2,81 ГГц, але детальні результати показують, що він здатний розганятися до 4,051 ГГц.
Заявлений обсяг пам'яті становить 119 ГБ, а інсайдерська інформація вказує на конфігурацію з 120 ГБ. Можливо, насправді це 128 ГБ, з яких 8 ГБ зарезервовано для графічного процесора. Як видно з порівняльної таблиці, процесор швидший за кількох потужних конкурентів.
Якщо у N1X NVIDIA використовує той самий кристал, що й у GB10, він може отримати 6144 ядра CUDA - стільки ж, скільки й чип RTX 5070. Що ж до вбудованого GPU, наразі немає навіть чуток.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС запровадив нові мита на аграрну продукцію та добрива з Росії й Білорусі
ТОП-НОВИНИ
|Держсекретар США опублікував офіційне вітання до Дня Росії
|Армія РФ втратила на війні з Україною понад мільйон військових, - Генштаб
|Уряд Туска пережив вотум недовіри
|У Верховній Раді зареєстровано постанову про звільнення Стефанішиної з посади віцепрем'єрки-міністерки юстиції України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|HP представила Dimension — перший пристрій для 3D-відеозв’язку Google Beam
|Перший тест процесора NVIDIA N1X — обганяє Core Ultra 9 285HX та Ryzen AI MAX+ 395
|Живі сповіщення, підвищена безпека та покращений інтерфейс - на смартфонах Pixel вийшла прошивка Android 16
|BYD впроваджує технологію 5-хвилинної зарядки електромобілів у Європі
|Новий BMW самостійно вмикатиме сигнали повороту замість водія
|Google підтримав ще 35 українських стартапів грантами
|OpenAI досягла $10 мільярдів річного доходу завдяки популярності ChatGPT
Бізнес
|Новий рівень геймінгу на iPhone, iPad і Mac: представлено новий додаток Apple Games
|Telegram заперечив доступ російських спецслужб до серверів
|Microsoft створила полегшену Windows 11 для Asus ROG Xbox Ally — вона з'явиться на інших пристроях
|За інфраструктуру Telegram відповідають причетні до ФСБ особи — розслідування
|Вартість 100 найдорожчих ІТ-брендів у світі сягнула $3,2 трлн - Brand Finance
|Toyota та Daimler домовилися завершити злиття своїх вантажних підрозділів у 2026 році
|Amazon інвестує $20 мільярдів у «хмари» для штучного інтелекту