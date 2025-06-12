Перший тест процесора NVIDIA N1X — обганяє Core Ultra 9 285HX та Ryzen AI MAX+ 395

NVIDIA не анонсувала власний центральний процесор на Computex 2025, але він існує і перший його тест з'явився у мережі. Одразу із заявкою на топовий сегмент.

За неофіційними даними, NVIDIA працює над двома чипами: N1 та N1X. Перший, ймовірно, призначений для настільних комп'ютерів, а другий з'явиться на ноутбуках.

Реальний тест NVIDIA N1X у Geekbench 6 демонструє набагато вищу продуктивність, ніж очікувалося. N1X набирає 3096 балів в одноядерному тесті та 18837 у багатоядерному режимі, обидва результати були виміряні на невипущеній системі HP 8EA3 з Ubuntu 24 у версії тесту 6.2.2.

Розробники штучного інтелекту вже отримали уявлення про те, що може готувати NVIDIA для ПК - процесор GB10 Superchip, який працює в системах NVIDIA Spark, та її варіантах від ASUS, Gigabyte, MSI та інших компаній. Сайт VideoCardz наводить порівняння.

У характеристиках Geekbench йдеться про процесор з 20 потоками обчислення, який дуже схожий GB10. Він має 10 ядер Cortex-X925 та 10 ядер Cortex-A725. Ймовірно, N1X - користувацька версія цього процесора. N1X має базову частоту 2,81 ГГц, але детальні результати показують, що він здатний розганятися до 4,051 ГГц.

NVIDIA N1X у Geekbench 6

Заявлений обсяг пам'яті становить 119 ГБ, а інсайдерська інформація вказує на конфігурацію з 120 ГБ. Можливо, насправді це 128 ГБ, з яких 8 ГБ зарезервовано для графічного процесора. Як видно з порівняльної таблиці, процесор швидший за кількох потужних конкурентів.

Якщо у N1X NVIDIA використовує той самий кристал, що й у GB10, він може отримати 6144 ядра CUDA - стільки ж, скільки й чип RTX 5070. Що ж до вбудованого GPU, наразі немає навіть чуток.