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АНАЛІТИКА

BYD впроваджує технологію 5-хвилинної зарядки електромобілів у Європі

09:38 12.06.2025 |

Транспорт

 

Китайський виробник електромобілів BYD планує впровадження мережі надшвидких зарядних станцій по всій Європі. Про це заявила віце-президентка компанії Стелла Лі під час пресконференції в Брюсселі, повідомляє Electrek. Вона підкреслила, що нова технологія не лише забезпечить швидке заряджання сучасних моделей, а й скоротить час поповнення енергії для старіших електромобілів приблизно на 30%.

В основі нової технології лежить 1000-вольтова система, яка вже використовується в Китаї. Вона здатна поповнити запас ходу автомобіля на 400 км всього за 5 хвилин.

BYD планує розгорнути нову інфраструктуру в Європі протягом наступних 12 місяців, починаючи з дилерських центрів. Компанія також залучає локальних партнерів для пришвидшення процесу. Впровадження таких станцій покликане зробити заряджання електротранспорту більш зручним та швидким, наблизивши його по часу до заправок традиційних автомобілів.

Наразі BYD активно розширює свою присутність у Європі, конкуруючи з Tesla. Компанія хоче вийти на лідерські позиції європейського ринку до 2030 року. Вона планує лідирувати як у повністю електричних автомобілях, так і в гібридах, які заряджаються.

Як заявляє Стелла Лі, продажі компанії на континенті щомісяця зростають на 10% і якщо така тенденція продовжиться, то BYD планує побудувати ще більше європейських заводів.

До кінця року BYD відкриє виробниче підприємство в Угорщині. Окрім цього також відкриється новий центр досліджень і розробок та європейська штаб-квартира в Будапешті.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: BYD
 

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