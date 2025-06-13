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Долар посилив зростання до євро, продовжує зміцнюватися до фунта та єни

15:46 13.06.2025 |

Фінанси

 

Курс долара США активно підвищується до основних світових валют на тлі підвищеного попиту на захисні активи через новий виток конфлікту на Близькому Сході.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара відносно шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,55%, як і ширший WSJ Dollar Index.

Трейдери уважно стежать за ситуацією на Близькому Сході, де в ніч на п'ятницю Ізраїль завдав ударів по низці ядерних об'єктів Ірану. Повідомляється, що Ізраїлю вдалося ліквідувати багатьох високопоставлених командувачів Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР), а також групу провідних фізиків-ядерників.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що "операція триватиме стільки днів, скільки буде потрібно" для усунення загрози з боку Ірану. У свою чергу Тегеран пообіцяв завдати удару у відповідь по Ізраїлю.

Євро за даними на 15:02 EET торгується на рівні $1,1509 порівняно з $1,1586 на закриття торгів у четвер, євро втрачає близько 0,7%.

Фунт стерлінгів дешевшає на 0,6%, до $1,3538 з $1,3613 за підсумками минулої сесії.

Курс долара щодо єни підвищився на 0,5% і становить 144,17 єни проти 143,49 єни наприкінці попередніх торгів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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