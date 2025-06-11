Новий BMW самостійно вмикатиме сигнали повороту замість водія

Компанія BMW розробила інноваційну систему автоматичного вмикання сигналів повороту у своєму новому електричному автомобілі iX3. Ця технологія стане відповіддю на поширений стереотип про водіїв BMW - що вони ніколи не сигналізують перед зміною смуги руху, пишу The Verge і BMW Blog.

Основою інновації є система відстеження погляду водія, яка може визначити, куди дивиться людина за кермом і чи стежить за ситуацією на дорозі.

Якщо водій перевірив дзеркала і почав маневр, автомобіль самостійно увімкне сигнали повороту.

Але якщо водій намагатиметься змінити смугу без перевірки сліпої зони, система утримання в смузі завадить йому зробити це.

В основі цих можливостей лежить обчислювальна платформа на базі чипу Qualcomm Snapdragon Ride, яку BMW називає суперкомп'ютером. Також використовується власний процесор Heart of Joy, який об'єднує функції управління тягою, стабільністю та електродвигунами.

Стверджується, що ця система здатна обробляти дані з камер та сенсорів у десять разів швидше за попередні рішення, забезпечуючи плавне керування та точну рекуперацію енергії.

Новий електричний позашляховик матиме потужність понад 400 к.с. та запас ходу 640 км.

BMW iX3 стане першим з серії моделей на платформі Neue Klasse, які матимуть подібні технологічні рішення. Його вихід запланований на 2026 рік.

Ціна моделі не уточнюється.