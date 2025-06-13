Ізраїль атакував Іран – розбомбив ядерні об’єкти і ракетні бази, вбитий очільник КВІР

О третій годині ночі 13 червня Ізраїль розпочав атаку на Іран. Ізраїльські літаки завдали ударів по підприємствах зі збагачення урану в Натанзі та Фордо, ракетних базах у Керманшаху та Хорремабаді, також під атакою опинилися Тегеран, Ісфахан, Тебріз та інші великі іранські міста.

Цілями ударів стали керівництво іранських Збройних сил та Корпусу вартових Ісламської революції, а також науковці, які працюють над ядерною програмою. Також ударів зазнало місто Кум, де живе багато представників духовного керівництва ісламської республіки.

«За словами представників Армії оборони Ізраїлю, десятки цілей по всьому Ірану, пов'язаних із ядерною програмою та іншими військовими об'єктами, зазнають ударів. Операція отримала назву «Нація левів.

За даними ЦАХАЛ, Іран має достатньо збагаченого урану, щоби створити кілька бомб протягом кількох днів. Тож, в Ізраїлі стверджують: «Потрібно реагувати на цю неминучу загрозу».

Іранське державне інформагентство повідомило з посиланням на непідтверджені дані, що внаслідок ізраїльських ударів загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі, начальник Генерального штабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері та фізик Мохаммад Мехді Техранчі.

Представник Армії оборони Ізраїлю Ефі Дефрін заявив, що це попереджувальна атака, пов'язана з тим, що Іран «близький до отримання ядерної зброї». «Держава Ізраїль не дозволить режиму, метою якого є знищення Держави Ізраїль, мати зброю масового ураження», - наголосив він.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу випустив звернення до ізраїльтян мовою іврит і до міжнародної спільноти англійською. Він оголосив, що операція проти Ірану має назву «Народ як лев». Він заявив, що Іран накопичив уран на дев'ять атомних бомб і мав намір виготовити 10 тисяч балістичних ракет за три роки.

В англомовному зверненні Нетаньягу наголосив, що в риториці іранської влади Ізраїль - лише «малий сатана», а «великим сатаною» є США.

В Ізраїлі оголошений надзвичайний стан. Не працюють школи, дитячі садки, університети та всі підприємства, окрім критичної інфраструктури. Повітряний простір країни закритий. Іран також закрив свій повітряний простір.

У 2024 році Іран двічі завдав масованих ракетних ударів по Ізраїлю: у ніч на 14 квітня та ввечері 1 жовтня. Перший удар став відповіддю на ізраїльський удар по Дамаську, внаслідок якого загинули кілька високопоставлених офіцерів Корпусу вартових ісламської революції, включно з командирои підрозділу «Аль-Кудс». Цей підрозділ контролює мережу іранських проксі - близькосхідних проіранських угруповань, які воюють проти Ізраїлю. Другий іранський удар став відповіддю на вбивство лідера «Хамасу» Ісмаїла Ханії в Тегерані та лідера «Хезболли» Хасана Насралли в Бейруті.

У неділю, 15 червня, в Омані мав відбутися черговий раунд переговорів між США та Іраном щодо іранської ядерної програми. Головним на них залишалося питання про збагачення урану. США наполягали, що Іран може розвивати свою атомну енергетику лише на імпортованому збагаченому урані. Іран заявляв, що збагачення урану на власній території - його суверенне право.