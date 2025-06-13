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Україна отримала від ЄС ще мільярд євро за рахунок російських активів
12:30 13.06.2025 |
Україна отримала ще 1 млрд євро від Євросоюзу у межах програми Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), за якою повернення коштів відбуватиметься за рахунок доходів від заморожених російських активів.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.
"Це вже пʼятий транш макрофінансової допомоги від ЄС в межах ініціативи ERA. Залучені кошти спрямуємо на ключові видатки державного бюджету", - наголосив він.
Загалом за ініціативою ERA Україна отримала від Євросоюзу вже 7 млрд євро. Цей ресурс забезпечений доходами від використання знерухомлених активів РФ, додав прем'єр.
Шмигаль також подякував партнерам за послідовну та надійну підтримку.
Як повідомлялося, 13 березня Україна отримала перший транш від Канади обсягом 2,5 млрд канадських доларів у межах ініціативи ERA. А 7 березня Україна отримала перший такий транш від Великої Британії - обсягом 752 млн фунтів стерлінгів (майже $1 млрд).
У травні Україна отримала четвертий мільярд євро від Європейського Союзу у межах ініціативи країн "Великої сімки" ERA.
Нагадаємо, у червні 2024 року лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 млрд за рахунок використання заморожених російських активів.
Згідно з цим планом, ЄС і США візьмуть на себе по близько $20 млрд кожен, а решту $10 млрд розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада. Зокрема, Канада надасть Україні 5 млрд канадських доларів ($3,7 млрд) у межах фінансової підтримки країн "Великої сімки" за програмою ERA.
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