Азіатські акції падають через атаки Ізраїлю на Іран. Японія та Південна Корея лідирують за втратами

Азіатські фондові ринки в п'ятницю впали, оскільки побоювання щодо раптового зростання напруженості на Близькому Сході після ударів Ізраїлю по Ірану викликали широке зниження апетиту до ризику.

Ф'ючерси на американські фондові індекси в п'ятницю впали на азіатських торгах після цієї новини. Інвестори також були стурбовані подальшим тиском з боку мит після того, як президент Дональд Трамп заявив, що незабаром може підвищити мита на автомобілі.

Японський Nikkei 225 впав на 1,2%, південнокорейський KOSPI - на 1,3%, а гонконгський Hang Seng - на 0,8%, оскільки інвестори відмовилися від акцій на користь безпечних активів і сировинних товарів.

Причиною розпродажу стали повідомлення про масштабну повітряну операцію Ізраїлю, спрямовану проти «десятків» іранських ядерних, ракетних і військових об'єктів рано в п'ятницю.

По всьому Ізраїлю пролунали сирени, і було введено режим надзвичайного стану на тлі очікувань ударів у відповідь з боку Ірану ракетами або дронами.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Ізраїль провів військову операцію проти Ірану самостійно, посилаючись на самооборону як на головну причину ударів.

Ці атаки знову викликали занепокоєння щодо ризиків для поставок нафти з Близького Сходу та глобального зростання, що посилило і без того нестабільні настрої, викликані невизначеністю у світовій торгівлі.

Китайський індекс Shanghai Composite та Shanghai Shenzhen CSI 300 торгувалися з пониженням на 0,7%.

Австралійський S&P/ASX 200 впав на 0,4%, а індекс Straits Times в Сінгапурі знизився на 0,5%.

Індійський Nifty 50 впав на 1%, а індекс Jakarta Stock Exchange Composite в Індонезії втратив 0,6%.

Глобальна небажання ризикувати спричинило зростання попиту на традиційні захисні активи.

У четвер Трамп попередив, що незабаром може підвищити мита на автомобілі, що викликало нову хвилю занепокоєння з приводу торгівлі лише через день після того, як він заявив, що торговельна угода між США і Китаєм «укладена».

Президент також заявив, що протягом наступних двох тижнів надішле листи основним торговельним партнерам США, в яких викладе свої плани щодо торговельних мит, перед закінченням терміну 9 липня для укладення торговельних угод з його адміністрацією. Долар та інші безпечні активи зростають у ціні після удару Ізраїлю по Ірану

Американський долар подорожчав у п'ятницю після того, як Ізраїль заявив, що завдав ударів по Ірану, що спричинило попит на валюту та зростання інших безпечних активів, включаючи японську ієну, швейцарський франк та золото.

Ізраїль заявив, що завдав ударів по іранських ядерних об'єктах, щоб заблокувати розробку Тегераном атомної зброї, а іранські ЗМІ та свідки повідомили про вибухи, зокрема на головному заводі збагачення урану в країні.

У неділю в Омані мав відбутися шостий раунд переговорів між представниками США та Ірану щодо ескалації програми збагачення урану в Тегерані. Посол Ізраїлю в ООН заявив, що рішення уряду про нанесення ударів по іранських об'єктах було прийнято самостійно.

«Геополітична ескалація додає ще один шар невизначеності до і без того нестабільних настроїв», - зазначив Чару Чанана, головний інвестиційний стратег Saxo.

«Якщо напруженість зросте, особливо з будь-якою загрозою для маршрутів постачання нафти, настрої уникнення ризику можуть зберегтися, чинячи тиск на зростання цін на нафту та активи-прихистки».

Індекс, що вимірює курс долара щодо шести інших валют, зріс на 0,4% і останній раз становив 98,07.

Японська єна та швейцарський франк, які також є традиційними валютами-притулками, подорожчали відповідно на 0,3% та 0,4% щодо долара. Найбільше долар подорожчав щодо валют, які позитивно корелюють з настроями ризику, - австралійського та новозеландського доларів, які ослабли на 0,9%. Євро змінив чотириденне зростання і подешевшав на 0,3% до 1,155 долара.

Інвестори також скуповували американські казначейські облігації, що призвело до зниження прибутковості 10-річних облігацій на 4,7 базисних пункти до мінімуму за понад місяць - 4,31%. Ціни на золото підскочили на 1,3% до найвищого рівня з початку травня.

Події п'ятниці створили додаткову невизначеність для інвесторів, які цього тижня стикалися з широким спектром проблем, пов'язаних з перспективами світової торгівлі та інфляції.

Незважаючи на зростання протягом дня, індекс долара торгувався близько до найнижчого рівня з березня 2022 року, якого він досяг на початку тижня, оскільки торговельне перемир'я між США і Китаєм, досягнуте на початку тижня, не дало ясності, а президент США Дональд Трамп заявив, що найближчим часом оприлюднить односторонні умови торгівлі з іншими економіками.

Індекс долара на шляху до тижневого зниження на понад 1%, що є найбільшим падінням за майже місяць, і, як очікується, зазнає втрат щодо єни, швейцарського франка та євро.

«Геополітичний шум може тимчасово спотворити спад долара і тимчасово тиснути на ризикові проксі, особливо напередодні вихідних», - сказав Крістофер Вонг, валютний стратег OCBC.

Два звіти про інфляцію показали, що ціновий тиск був стриманим, що підживило очікування більш агресивного зниження процентних ставок Федеральною резервною системою. Але аналітики попередили про ризик впливу мит на ціни в найближчі місяці.

Після ударів Ізраїлю ціни на нафту підскочили більш ніж на 9 доларів через побоювання перебоїв у постачанні нафти.