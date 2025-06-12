HP представила Dimension — перший пристрій для 3D-відеозв’язку Google Beam

HP стала першою компанією, яка показала пристрій, розроблений спеціально для нової технології 3D-відеозв'язку Google Beam (раніше відомої як Project Starline).

Новинку назвали HP Dimension. Це пристрій для бізнесу з 65-дюймовим дисплеєм зі світловим полем і шістьма високошвидкісними камерами в рамці, які створюють реалістичне тривимірне зображення співрозмовника без потреби у VR-шоломах чи спеціальних окулярах.

Пристрій коштує $24 999 і призначений для корпоративного використання. Вартість не включає програмне забезпечення для відеодзвінків - щоб користуватися Zoom або Google Meet, компанії потрібно буде окремо придбати ліцензію Google Beam (вартість наразі не розголошується).

Під час презентації представники HP наголосили, що для ефективного використання системи не потрібна спеціально обладнана кімната - достатньо білого фону для якісного ефекту присутності. За словами Б'ю Вайлдера, керівника напряму майбутнього користувацького досвіду в HP, головна мета Beam - досягти повного відчуття фізичної присутності співрозмовника, ніби він сидить перед вами.

"Ми хочемо, щоб людина могла одразу встановити зоровий контакт, не замислюючись", - сказав Вайлдер.



HP Dimension також має адаптивне освітлення, яке автоматично налаштовується до навколишнього середовища, відтворюючи природні тіні та відтінки шкіри. Система просторового звуку синхронізує голос з положенням співрозмовника на екрані. В комплекті є мікрофони HP Poly Studio A2 та чотири динаміки за напівпрозорою акустичною стінкою.

Попри орієнтацію на Google Beam, HP Dimension підтримує відеодзвінки й через інші платформи - щоправда, без 3D-ефекту.

HP Dimension з'явиться на ринку до кінця 2025 року в США, Канаді, Великій Британії, Франції, Німеччині та Японії. Компанії Salesforce, Deloitte та NEC вже зацікавлені у впровадженні технології.