НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,4332 грн/$1

Ф'ючерси на американські фондові індекси в п'ятницю впали на азіатських торгах після цієї новини. Інвестори також були стурбовані подальшим тиском з боку мит після того, як президент Дональд Трамп заявив, що незабаром може підвищити мита на автомобілі.