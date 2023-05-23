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АНАЛІТИКА

Долар досяг 6-місячного максимуму щодо єни на тлі очікувань підвищення процентної ставки в США

12:37 23.05.2023 |

Фінанси

 

Долар досяг шестимісячного максимуму щодо єни у вівторок, оскільки зросли очікування того, що ставки в США залишатимуться високими протягом тривалого часу, а тупикова ситуація зі стелею боргу послаблювала схильність до ризику.

Серед безлічі високопосадовців Федеральної резервної системи, які виступали в понеділок, деякі натякнули, що центральному банку ще багато що потрібно зробити в посиленні грошово-кредитної політики.

Президент ФРБ Міннеаполісу Ніл Кашкарі заявив, що ставки в США, можливо, мають піднятися «на північ від 6%», щоб інфляція повернулася до цільового показника ФРС у 2%, тоді як президент ФРБ Сент-Луїса Джеймс Буллард заявив, що центральному банку, можливо, все ще необхідно підвищити ще на пів відсотка в цьому році.

По відношенню до японської єни долар виріс майже до шестимісячного піку 138,88 на початку торгів в Азії, що є відображенням розбіжності між все ще агресивним ФРС та ультра-голубиним Банком Японії. Востаннє долар упав на 0,1% до 138,445 єни.

Оскільки американські політики надають перевагу вищим ставкам, трейдери збільшили ставки на те, що ставка за фондами ФРС залишиться високою, при цьому ймовірність підвищення ставки в червні на ринках оцінюється приблизно в 20%, а ставка за фондами ФРС у грудні становитиме близько 4,7 %.

"Яструбові коментарі ФРС підняли очікування підвищення ставок, і це одна з причин, через яку долар став більш стійким у всіх напрямках", - сказав Нільс Крістенсен, головний аналітик Nordea.

Євро впав на 0,2% до 1,0795 долара і знизився приблизно на 2% за місяць по відношенню до сильнішого долара, скасувавши два місяці зростання поспіль.

Зростання бізнесу в єврозоні сповільнилося трохи більше, ніж передбачалося, але залишалося стійким цього місяця, оскільки домінуюча сфера послуг блоку трохи втратила свій блиск, а спад у виробничому секторі поглибився, як показало опитування, проведене у вівторок.

Стерлінг впав на 0,3% - до 1,24 долара.

Оперативні дані PMI з Великобританії та США будуть опубліковані пізніше у вівторок.

«X-DATE» ПОЧИНАЄТЬСЯ

Також у інвесторів були побоювання з приводу наближення крайнього терміну стелі боргу в Сполучених Штатах, що стримувало схильність до ризику і підтримувало долар США-притулок.

Президент Джо Байден і речник палати представників Кевін Маккарті завершили обговорення в понеділок, не домовившись про те, як підняти стелю боргу уряду США в розмірі 31,4 трильйона доларів, і продовжать переговори лише за 10 днів до можливого дефолту.

"Ринки все ще очікують укладання будь-якої угоди", - сказав Крістенсен з Nordea.

"Угода має спровокувати ще більше схильності до ризику, що може негативно позначитися на доларі", - додав він.

Прибутковість короткострокових казначейських облігацій США все ще зростає, відображаючи коливання ринку, причому доходність одномісячних казначейських векселів склала 5,881%. Прибутковість піднімається, коли ціни на облігації падають.

Прибутковість двомісячних казначейських векселів зросла приблизно до тритижневого максимуму 5,556%.

По відношенню до кошика валют долар США виріс на 0,1% до 103,41, недалеко від приблизно двомісячного максимуму 103,63, досягнутого минулого тижня.

Австралієць упав на 0,4% до 0,6625 доларів, а ківі впав на 0,4% до 0,6258 доларів.

Стійкий долар утримував офшорний юань біля свого нещодавнього п'ятимісячного мінімуму, і востаннє купив 7,0661.

Китай у понеділок зберіг свої базові кредитні ставки без змін, оскільки ослаблення юаня та збільшення різниці у прибутковості зі США обмежили можливості для будь-якого суттєвого пом'якшення грошово-кредитної політики, щоб підтримати відновлення економіки країни після COVID.
За матеріалами: investing.com
 

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