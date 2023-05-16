Долар втрачає позиції через ризик дефолту США

Долар США у вівторок залишався під тиском через ризик дефолту США, оскільки протистояння між демократами та республіканцями з приводу підвищення стелі боргу меє мало ознак вирішення.

Індекс долара, який вимірює валюту до кошика шести основних валют-аналогів, практично не змінився на рівні 102,39 після падіння на 0,26% напередодні, відступивши від п'ятитижневого максимуму.

Минулого тижня долар був підтриманий як попитом на активи-прихістки, на тлі повільного відновлення Китаю після COVID, так і несподіваним стрибком споживчих інфляційних очікувань у США, що змусило ринки знову зважати на ризик підвищення ставки Федеральною резервною системою у червні.

Однак цього тижня ліміт запозичень, що насувається, який, як повторила міністр фінансів Джанет Йеллен, може бути досягнутий вже 1 червня, привернув увагу інвесторів.

Президент Джо Байден висловив упевненість, що угода може бути укладена вчасно до очікуваної зустрічі з лідерами Конгресу у вівторок. Проте спікер Палати представників Республіканської партії Кевін Маккарті заявив, що сторони все ще далекі одна від одної.

"В останні дні рух ціни долара США був дуже хаотичним, різко реагуючи на дані", - сказав Шон Келлоу, старший валютний стратег Westpac.

"Є також, можливо, деякі суперечки про те, що означає посилення стресу щодо стелі боргу для долара США", - додав він. "JPY і CHF здаються ймовірними бенефіціарами, але у нас є численні історичні приклади травм глобального ринку, викликаних США, які фактично призводять до зміцнення долара".

Westpac бачить можливість падіння індексу долара приблизно до 101,05 найближчим часом.

Євро, який має найбільшу вагу в індексі долара, зріс у вівторок на 0,06% до 1,0879 долара після того, як відразу відскочив від п'ятитижневого мінімуму.

Фунт стерлінгів залишався переважно стабільним на рівні 1,2529 долара після зростання на 0,67% з понеділка.

Єна, яка постраждала від ширшого спреду між довгостроковою прибутковістю США та Японії, відірвалася від майже двотижневого мінімуму.

Долар втратив 0,13% до 135,915 єни після зростання до 136,32 у понеділок.

Прибутковість 10-річних казначейських облігацій знизилася приблизно до 3,49% у Токіо з 3,511% напередодні.

Долар знизився на 0,08% - до 0,8949 швейцарського франка.

Австралійський і новозеландський долари, які не входять до індексу долара, як і раніше, торгувалися попереду даних із роздрібних продажів у Китаї, незважаючи на нещодавні макроекономічні дані їхнього ключового торгового партнера, що вказують на млявий внутрішній попит.

Австралієць виріс на 0,07% до 0,67045 доларів, а новозеландський ківі додав 0,16% до 0,62525 доларів. (Ця історія була виправлена, щоб сказати, що індекс долара відступив від 5-тижневого максимуму, а не 5-місячного максимуму, у параграфі 3.)