Акції в Азії зростають на тлі зниження дохідності, а японські компанії - після сильних даних по інфляції

Більшість азіатських акцій виросли в п'ятницю, а японські акції зросли після сильних даних по інфляції, оскільки падіння прибутковості казначейських облігацій принесло ринкам деяке полегшення, хоча занепокоєння з приводу фіскального здоров'я США залишаються в силі.

Регіональні акції трохи підросли разом з американськими аналогами, які виграли від розвороту в прибутковості казначейських облігацій. Але дохідність все ще залишалася відносно високою, а Волл-стріт завершила торги стримано, оскільки прогрес у прийнятті радикального скорочення податків і законопроекту про витрати зберігав фіскальні проблеми в грі.

Ф'ючерси на S&P 500 незначно зросли на азіатських торгах, хоча Волл-стріт цього тижня все одно втратив від 1,5% до 2%.

Дохідність казначейських облігацій цього тижня зросла через занепокоєння щодо високого рівня державного боргу, особливо після того, як агентство Moody's знизило суверенний рейтинг США. Ця тенденція суттєво вплинула на ризикові активи, і більшість азійських бірж зазнали тижневих втрат.

Японські індекси Nikkei 225 та TOPIX у п'ятницю виросли на 0,8% кожен, навіть незважаючи на те, що дані по індексу споживчих цін за квітень виявились сильнішими, ніж очікувалось.

Базова інфляція ІСЦ зросла до більш ніж дворічного максимуму, оскільки нещодавнє підвищення заробітних плат в країні сприяло збільшенню приватних витрат.

Показник підвищив курс єни та дохідність японських облігацій, оскільки вища інфляція дає Банку Японії більше простору для підвищення відсоткових ставок.

Але сильні дані по ІСЦ також відобразили покращення споживчих витрат японців, що може сприяти економічному зростанню в найближчі місяці.

Японські акції в основному зросли, незважаючи на перспективу підвищення відсоткових ставок, а зростання акцій місцевих виробників мікросхем та технологічних компаній також сприяло зростанню Nikkei.

Китайські ринки цього тижня здебільшого перевершили своїх регіональних конкурентів, отримуючи вигоду від постійного оптимізму щодо митної деескалації у США, а також ознак більшої підтримки з боку Пекіну в стимулюванні економіки.

Індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite дещо зросли в п'ятницю, а за тиждень торгувалися на 0,9% і 0,5% відповідно.

Гонконгський індекс Hang Seng у п'ятницю виріс на 0,5% і налаштований на зростання на 1,1% за тиждень, незважаючи на посередні результати найбільших китайських інтернет-компаній.

Китайські ринки виграли від стійкого оптимізму щодо деескалації торговельної війни в США, навіть незважаючи на те, що Пекін виступив проти обмежень Вашингтона на імпорт мікросхем. Зниження базової кредитної ставки на початку цього тижня також посилило сподівання на додаткові стимули з боку Пекіна.

Інші азіатські ринки були менш оптимістичними протягом тижня: японський Nikkei знизився на 1,4% під тиском сильнішої ієни.

Індійський індекс Nifty 50 у п'ятницю відкрився стримано і також знизився на 1,6% цього тижня після нещодавнього зростання до семимісячних максимумів, за яким послідувало кілька сесій фіксації прибутку.

Австралійський ASX 200 виріс на 0,3% в п'ятницю і був налаштований на помірне тижневе зростання, оскільки він отримав вигоду від «голубиних» сигналів Резервного банку Австралії.

Південнокорейський індекс KOSPI виріс на 0,1% в п'ятницю і повинен був втратити 1,6% цього тижня, в основному через втрати в основних технологічних акціях. Сінгапурський індекс Straits Times впав на 0,2% і втратив 0,7% цього тижня.