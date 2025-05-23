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Ціни на золото зростають, готуючись до позитивного тижня на тлі потрясінь на ринку облігацій
09:13 23.05.2025 |
Ціни на золото зросли на азіатських торгах у п'ятницю і налаштовані на позитивний тиждень, оскільки попит на прихисток підвищився завдяки розпродажу казначейських облігацій США на тлі посилення занепокоєння з приводу високого державного боргу.
Жовтий метал також виграв від розмов про погіршення ситуації на Близькому Сході, особливо між Ізраїлем та Іраном, хоча ці побоювання були розвіяні після того, як США оголосили про продовження ядерних переговорів з Тегераном.
О 07:27 EET cпотове золото подорожчало на 0,8% до $3 320,68 за унцію, в той час як червневі ф'ючерси на золото зросли на 0,8% до $3 320,49 за унцію.
Спотове золото, що торгується вище за ф'ючерси, свідчить про те, що короткостроковий попит на золото є високим.
Цього тижня спотове золото зросло на 3,7%, що є найкращим показником з початку квітня, оскільки трейдери шукали прихистку в жовтому металі на тлі зростаючого занепокоєння щодо високого рівня державного боргу США.
Це знайшло своє відображення в тривалому розпродажі казначейських облігацій цього тижня, що значно підвищило прибутковість і чинило тиск на долар.
Занепокоєння щодо американського боргу було вперше викликане зниженням суверенного рейтингу США агентством Moody's.
Прогрес у прийнятті законопроекту про зниження податків і витрат, підтриманого президентом Дональдом Трампом, також спричинив занепокоєння щодо фіскального здоров'я. Очікується, що цей законопроект, який у четвер з невеликою перевагою пройшов Палату представників, збільшить державний борг на понад 3 трильйони доларів протягом наступного десятиліття, згідно з оцінками позапартійних аналітиків.
Долар був підірваний занепокоєнням щодо високого боргу США і розпродажем казначейських облігацій, що призвело до тижневого падіння курсу долара.
Ця тенденція сприяла зростанню цін на метали та інші сировинні товари, що оцінюються в доларах США, що призвело до їх щотижневого зростання.
Серед інших дорогоцінних металів, ф'ючерси на срібло зросли на 0,4% до $33,345 за унцію і мали додати більше 3% цього тижня. Ф'ючерси на платину зросли на 1,1% до 1096,80$ за унцію і торгувались з ростом більше 10% цього тижня після різкого зростання після декількох тижнів консолідації.
Серед промислових металів ціни на мідь виграли від ознак більшого стимулювання в Китаї, який є найбільшим імпортером.
Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,2% до 9530,75 доларів США за тонну і на 0,8% цього тижня. Ф'ючерси на мідь в США виросли на 0,5% до $4,6985 за фунт і на 2,3% на цьому тижні.
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