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У НБУ назвали причини покращення ситуації на валютному ринку та зміцнення гривні
Ситуація на валютному ринку України останнім часом покращилася. Це стосується як готівкового, так і безготівкового сегменту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю заступника голови НБУ Юрія Гелетія "24 каналу".
"Пропозиція іноземної валюти на готівковому сегменті зростає значною мірою завдяки аграріям, а в безготівковому її формують аграрний комплекс та гірничо-металургійний", - сказав він.
Готівковий ринок
Як зазначив Гелетій, "ситуація у готівковому сегменті валютного ринку дійсно покращилася". Спред між готівковим та офіційним курсом відчутно знизився. У червні минулого року він був на пікових значеннях та становив понад 28%. Зараз різниця між готівковим та офіційним курсом перебуває в діапазоні 1-4%.
За його словами, відбулося повернення на ринок традиційного сезонного чинника - пропозиція валюти в готівковому сегменті валютного ринку збільшилась завдяки продажу валюти з боку аграрного сектору. "І власне сезонність - одна з ознак поступового повернення до нормальності. Тож, дійсно, ринок зараз більш збалансований, і потребує менших обсягів інтервенцій з боку НБУ", - додав він.
Гелетій вважає, що нормалізація відбулася, перш за все, завдяки пристосуванню економіки до умов війни, ритмічному надходженню міжнародної допомоги від партнерів та продовженню "зернової угоди".
"Безумовно суттєво вплинули й заходи з врегулювання грального бізнесу. Це сприяло запобіганню непродуктивного відтоку капіталу з України. Плюс почали покращуватись курсові очікування, у тому числі завдяки відмові від емісійного фінансування дефіциту бюджету", - сказав він.
Також позитивно впливало й калібрування валютних обмежень, та використання нових депозитних продуктів із безготівковою купівлею валюти та з валютним хеджингом. "Певний вплив мали і наші вербальні інтервенції про плани повернутися до пом'якшення обмежень, у тому числі тих, які генерують проблему множинності курсів", - додав заступник голови НБУ.
Безготівковий ринок
Як зазначив Гелетій, також спостерігається покращення ситуації на безготівковому ринку. Чистий попит за безготівковими операціями клієнтів та обсяги купівлі банками іноземної валюти в позицію зменшились. "Якщо ми порівнюємо березень - квітень з січнем - лютим, то йдеться про зниження на 79% та 40% відповідно", - сказав він.
Загалом середньоденний обсяг операцій між банками без НБУ зріс до 50 млн доларів на день у квітні порівняно, наприклад, з 23 млн доларів на день у січні.
"На 1 квітня ми досягнули найбільшого обсягу резервів за 11 років - це 31,9 млрд доларів. Безумовно, це посилює спроможність НБУ балансувати ринок за рахунок інтервенцій", - додав Гелетій.
Нагадаємо, за останні два місяці курс долара на готівковому ринку впав приблизно на 2 гривні з 40 до 38 гривень. Експерти прогнозують стабілізацію курсу на цьому рівні. Курс навряд чи впаде до рівня офіційного 36,6 гривень за долар.
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