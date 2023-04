Волл-стріт закрила торги з помірним підвищенням; інвестори чекають на звіти ФРС

Основні фондові індекси США продемонстрували скромне зростання у понеділок, чому сприяли фінансові та промислові акції, тоді як інвестори приготувалися до важкого тижня корпоративних результатів та коментарів представників Федеральної резервної системи, які можуть дати більше інформації про динаміку процентних ставок.

Ринки оцінюють стан корпоративних прибутків та економіки після того, як кілька банків опублікували звіти за перший квартал із сильними результатами минулого тижня.

Тим часом Федеральний резервний банк Нью-Йорка заявив у понеділок, що його барометр виробничої активності в штаті Нью-Йорк зріс у квітні вперше за п'ять місяців, що допомогло центральному банку США підвищити ставки на засіданні наступного місяця.

"Ринки знаходяться в режимі очікування", - сказав Анджело Куркафас, інвестиційний стратег Edward Jones. «У нас попереду багато корпоративних доходів та рішення ФРС щодо процентної ставки через пару тижнів».

Індекс Dow Jones Industrial Average зріс на 100,71 пунктів, або 0,3%, до 33 987,18 пунктів; S&P 500 додав 13,68 пунктів, або 0,33%, до 4151,32 пунктів; а Nasdaq Composite додав 34,26 пунктів, або 0,28%, до 12 157,72 пунктів.

Серед секторів S&P 500 фінансові показники зросли на 1,1%, промислові - на 0,8%, тоді як група нерухомості з меншою вагою зросла на 2,2%. Енергетика впала на 1,3%.

Акції Alphabet Inc, материнської компанії Google, впали на 2,7%,спричинив тиск на S&P 500 і Nasdaq, після повідомлення про те, що південнокорейська компанія Samsung Electronics розглядає можливість заміни Google на Bing, що належить Microsoft, як пошукова система за умовчанням на своїх пристроях.

Цього тижня інвестори очікують нових звітів від великих американських банків, у тому числі Goldman Sachs Group Inc, Bank of America Corp і Morgan Stanley, після того, як такі важкоатлети, як JP Morgan Chase & Co, минулого тижня отримали непередбачені доходи від більш високих процентних платежів.

Інші компанії, які мають надати звіт цього тижня, включають Johnson & Johnson, Tesla Inc і Netflix Inc.

За даними Refinitiv IBES, прибуток компаній S&P 500, як очікується, знизиться на 4,8% у першому кварталі порівняно з попереднім роком.

"Корпоративні прибутки стають важливим фактором того, що ринок, ймовірно, зробить у найближчому майбутньому, і інвестори хочуть побачити, як вони виглядають тут, перш ніж робити ставки", - сказав Чак Карлсон, головний виконавчий директор Horizon Investment Services у Хаммонді. , Індіана.

Інвестори також прагнуть оцінити прогнози керівників після банківської кризи минулого місяця, яка, як деякі очікують, може прискорити економічний спад.

Прибутковість казначейських облігацій США зросла у понеділок, а пізніше цього тижня очікується виступ низки спікерів ФРС. Центральний банк США, як відомо, підвищить ставки на 25 базисних пунктів до діапазону 5-5,25% наступного місяця.

Щодо новин компаній, акції State Street Corp впали на 9,2% після того, як квартальний прибуток постачальника фінансових послуг не виправдав оцінок аналітиків через падіння комісійних доходів.

Кількість випусків, що зростають, на NYSE перевищувала кількість падаючих у співвідношенні 1,42 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,61 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 показав 15 нових 52-тижневих максимумів та один новий мінімум; Nasdaq Composite зафіксував 70 нових максимумів та 158 нових мінімумів.

Близько 10 мільярдів акцій перейшли з рук в руки на біржах США порівняно із середнім показником 10,8 мільярда на день за останні 20 сесій.