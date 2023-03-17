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Серія заходів з допомоги банкам піднімає ризикованіші валюти; долар слабшає
08:54 17.03.2023 |
Долар впав у п'ятницю після того, як влада та банки вжили заходів, щоб послабити навантаження на фінансову систему, знявши напругу з більшості основних валют, які впали цього тижня внаслідок банківських потрясінь.
Дії з порятунку First Republic Bank у США в четвер підвищили апетит до ризику в усьому світі в п'ятницю, оскільки побоювання з приводу глобальної банківської кризи ослабли, поступившись місцем зростання австралійського і новозеландського доларів.
Валюти-антиподи зазвичай уникають у часи неприйняття ризику.
Австралієць підскочив на 0,79% до 0,6710 долара на азіатських торгах у п'ятницю, а ківі зріс на 0,67% до 0,62375 долара.
Під наглядом влади великі американські банки вклали 30 мільярдів доларів депозитів у First Republic bank, який затягнуло у зростаючу кризу, яка була викликана крахом двох інших середніх американських банків минулого тижня.
Цей крок пішов за оголошенням бану Credit Suisse про те, що він займе до 54 мільярдів доларів у Швейцарського національного банку.
Credit Suisse виявився втягнутим у широкомасштабне зараження після краху американського Silicon Valley Bank, що спричинило падіння його акцій на 30% на початку тижня.
Але навіть попри те, що ринковий обвал викликав побоювання щодо здоров'я європейських банків, Європейський центральний банк на своєму засіданні у четвер продовжив різке підвищення ставок на 50 базисних пунктів.
Політики ЄЦБ прагнули запевнити інвесторів у тому, що банки єврозони є стійкими і що перехід до вищих ставок має підвищити їхню маржу.
Реакція євро на це рішення була досить стримана, хоча в п'ятницю він зміцнився на азіатських торгах, піднявшись на 0,32% до 1,0645 долара.
"Банківський сектор єврозони залишається в досить стабільній формі", - сказав економіст Wells Fargo Нік Бенненбрук.
«Якщо напруженість на ринку ослабне, а волатильність знизиться найближчими тижнями і місяцями, постійної інфляції, на нашу думку, має бути достатньо, щоб викликати подальше підсилення (політики ЄЦБ)».
Фунт стерлінгів зріс на 0,28% до 1,2144 доларів, а швейцарський франк зріс на 0,3%. Раніше цього тижня швейцарський долар упав до долара найбільше за день з 2015 року.
Курс японської єни залишався підвищеним, оскільки трейдери, як і раніше, звертали увагу на безпечні активи, все ще побоюючись, що нещодавна криза, яка виникла у банках США та Європи, може бути лише ранньою стадією широкомасштабної системної кризи.
Наразі вона перебуває вище на 0,4% і становить 133,23 єни за долар, що на шляху до зростання більш ніж на 1% за тиждень.
«Ринкові коливання минулого тижня, на нашу думку, не пов'язані з банківською кризою, а швидше свідчать про фінансові проблеми, що виникли внаслідок найшвидших кампаній підвищення процентних ставок з початку 1980-х років», - заявили аналітики BlackRock Investment Institute.
«Ринки усвідомили збитки, завдані таким підходом - передбачена рецесія - і починають враховувати їх у ціні».
Засідання Федеральної резервної системи з грошово-кредитної політики наступного тижня переходить у центр уваги. Деякі інвестори сподіваються, що ФРС може уповільнити свою агресивну кампанію щодо підвищення відсоткових ставок, щоб послабити навантаження на фінансовий сектор.
"Турбулентність в банківському секторі ускладнюють перспективи політики ФРС, але їх вплив може бути більш тонким, ніж просто зміна курсу ФРС", - сказав Філіп Марей, старший стратег Rabobank по США.
Індекс долара США знизився на 0,27% до 104,11.
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