Ціни на золото тримаються вище 1900 доларів, в очікуванні даних щодо індексу споживчих

Ціни на золото у вівторок застрягли на майже шеститижневому максимумі, оскільки побоювання з приводу банківської кризи в США змусили інвесторів шукати традиційні прихістки, і тепер основна увага приділяється майбутнім даними щодо інфляції, щоб отримати додаткові сигнали щодо грошово-кредитної політики.

Ціни на жовтий метал зросли більш ніж на 100 доларів за останні п'ять днів, оскільки закриття трьох банків США, насамперед банку Силіконової долини, підкреслило тріщини, що ростуть в економіці США, викликані різким підвищенням відсоткових ставок за останній рік.

У той час як уряд США втрутився, щоб відновити віру в банківську систему, банківські акції зазнали значного відпливу через побоювання потенційного зараження, що підсилювало попит на золото як прихісток.

Але перспектива банківської кризи також підсилювала ставки на те, що Федеральна резервна система буде змушена пом'якшити свою яструбину позицію, щоб запобігти подальшій економічній руйнації. Це сильно вдарило по долару та прибутковості короткострокових казначейських облігацій, що, своєю чергою, сильно вплинуло на золото.

Спот-золото не змінилося на рівні 1913,76 долара за унцію, тоді як ф'ючерси на золото зросли на 0,1% до 1918,75 долара за унцію до 20:54 за східним часом (00:54 за Грінвічем). Обидва інструменти торгувалися близько до своїх максимальних рівнів протягом року.

В даний час увага зосереджена на даних щодо інфляції індексу споживчих цін за лютий, які будуть опубліковані пізніше цього ж дня. Очікується, що індекс трохи знизиться порівняно з попереднім місяцем, хоча очікується, що базова інфляція залишиться незмінною.

Минулого тижня ФРС попередила, що тривка інфляція може спровокувати агресивніші заходи посилення з боку банку. Але перед потенційною банківською кризою шлях центрального банку залишається невизначеним.

Ціни на ф'ючерси ФРС тепер показують, що ринки повністю виключили можливість підвищення ставок на 50 базисних пунктів наступного тижня, при цьому більшість трейдерів очікують, що банк підвищить ставки на 25 базисних пунктів менше. Але частина трейдерів також очікує, що ФРС збереже ставки від 4,50% до 4,75%.

Високі відсоткові ставки негативно впливали на золото у 2022 році, оскільки зростання прибутковості призвело до збільшення вартості володіння нерентабельними активами. Але розворот чи потенційне ослаблення яструбиної позиції ФРС може принести користь жовтому металу.

Ціни на інші дорогоцінні метали знизилися у вівторок після різкого зростання за останні чотири сесії. Ф'ючерси на срібло впали на 0,3%, а ф'ючерси на платину - на 0,5%.

Серед промислових металів ціни на мідь були стриманими, оскільки ринки відчували менше тиску з боку долара на тлі зростаючої перспективи економічного спаду цього року.

Ф'ючерси на мідь не змінилися на рівні 4,0385 доларів за фунт після невеликого руху на останніх сесіях.