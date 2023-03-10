Азіатські акції падають збиті карколомним панінням акцій американських банків

Більшість азіатських акцій різко впали в п'ятницю через різкий розпродаж акцій банків США, викликаний торгами овернайт, при цьому ринки також значною мірою відмовилися від ризику напередодні ключових даних про зайнятість у несільськогосподарському секторі.

Більшість азіатських ринків також зіткнулися з різкими тижневими втратами, оскільки низка слабких економічних показників Китаю підірвала настрої в регіоні.

Гонконгський індекс Hang Seng показав найгірші результати в Азії в п'ятницю, знизившись на 2,5% через втрату в акціях великих технологічних компаній, тоді як австралійський ASX 200 впав на 2,2%, оскільки банки «великої четвірки» країни зазнали різких втрат.

Hang Seng також показав найгірші результати цього тижня, впавши майже на 6%.

Японський індекс Nikkei 225 впав на 1,7%, навіть незважаючи на те, що Банк Японії утримував процентні ставки на рекордно низькому рівні і не сигналізував про зміну своїх заходів кількісного пом'якшення та контролю за кривою прибутковості. Але Nikkei був єдиним азіатським індексом, що торгується у позитивному напрямку за тиждень, який виграв завдяки перспективам того, що грошово-кредитні умови в країні залишаться м'якими.

Інвестори позбулися акцій американських банків у четвер після того, як кредитор-початківець із Силіконової долини SVB Financial Group заявив, що вживає агресивних заходів, включаючи продаж акцій і ліквідацію свого портфеля цінних паперів, для підтримки свого балансу.

Цей крок посилив побоювання з приводу аналогічної тенденції в інших банках, які стикаються зі зростаючим тиском через інверсію кривої прибутковості, що поглиблюється. Але втрати в акціях США стали широкомасштабними, оскільки ринки побоювалися нових перешкод на ринку через те, що процентні ставки у США залишалися високими протягом тривалого часу.

В даний час увага зосереджена безпосередньо на даних про зайнятість у несільськогосподарському секторі, які мають бути опубліковані пізніше цього ж дня, оскільки будь-які ознаки стійкості на ринку праці дають Федеральній резервній системі більше можливостей для подальшого підвищення ставок.

Перспектива вищих відсоткових ставок не обіцяє нічого доброго азіатським ринкам, оскільки умови ліквідності у регіоні посилюються, а приплив іноземного капіталу регіон вичерпується.

Побоювання з приводу неоднозначного відновлення економіки Китаю також негативно вплинули на регіональні ринки після більш слабких, ніж очікувалося, даних щодо імпорту та інфляції за лютий. Слабкість Китаю сильно вдарила регіональними економіками, які залежать від країни як від торгового партнера.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite втратили по 1,1% кожен у п'ятницю і мали втратити близько 4% і 2,7% відповідно на цьому тижні.

Втрати в акціях великих банків також призвели до зниження індійських індексів Nifty 50 і BSE Sensex 30 приблизно на 1,3%, тоді як Adani Enterprises Ltd впав на 4,3%, при цьому інвестори продовжують фіксувати прибуток після того, як акції росли шість сесій поспіль до четверга. .