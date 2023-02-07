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Фондові індекси Азії завершили вівторок без єдиної динаміки
13:04 07.02.2023 |
Фондові індекси найбільших країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону у вівторок не показали єдиної динаміки.
Китайський індекс Shanghai Composite збільшився на 0,3%, гонконгський Hang Seng - на 0,4%. На день раніше обидва індикатори опустилися до мінімумів за кілька тижнів.
Найбільше зростання на Гонконзькій фондовій біржі у вівторок показали котирування акцій Baidu Inc. - на 15,3%. Це максимальний приріст за рік. Компанія оголосила, що у березні планує запустити чат-бот із штучним інтелектом під назвою Ernie Bot.
Крім цього, зросли ціна паперів девелоперів Country Garden Holdings і Longfor Group Holdings Ltd. - на 2,2% та 1,4% відповідно, власника ювелірної мережі Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd. - на 2,3%, виробника побутової електроніки Haier Smart Home Co. - на 2%, нафтовий CNOOC - на 2,2%.
Вартість рітейлера Alibaba (збільшилася на 1,6% відповідно, виробника споживчої електроніки Xiaomi - на 0,2%, розробника ігор Netease Inc. - на 1,4%, інтернет-компанії Tencent - на 0,9%.
Значення японського індексу Nikkei 225 за підсумками торгів знизилося лише на 0,03%.
Споживчі витрати в Японії у грудні скоротилися на 1,3% щодо того ж місяця роком раніше та на 2,1% порівняно з листопадом. Експерти в середньому очікували зниження першого показника на 0,2% та зростання другого на 0,3%.
Ціна акцій JFE Holdings Inc. впала на 8,5% після того, як сталевиробник погіршив прогноз на поточний фінрок, який завершиться в березні через послаблення попиту. Компанія тепер очікує скорочення чистого прибутку на 48% - до 150 млрд ієн, тоді як раніше передбачалося зниження до 155 млрд ієн.
Папери інших виробників металів також подешевшали, зокрема Sumitomo Metal Mining Co. - на 2,4%, Nippon Steel Corp. - на 2,2%, Kobe Steel Ltd. - на 1,9%.
Вартість інвестиційно-технологічної Softbank Group знизилася на 1%, автовиробника Toyota Motor - на 0,9%.
Водночас акції конкуруючої Nissan Motor подорожчали на 0,4%, виробника споживчої електроніки Sony - на 0,3%, виробника приставок Nintendo - на 0,1%.
Значення південнокорейського Kospi протягом дня підвищилося на 0,6%.
Котирування паперів одного з найбільших у світі виробників чіпів та електроніки Samsung Electronics Co. зросли на 0,5%, сталеливарної Posco - на 0,2%.
Ціна акцій автовиробника Hyundai Motor зменшилась на 0,1%.
Австралійський індекс S&P/ASX 200 протягом дня опустився на 0,5%.
Капіталізація найбільших гірничодобувних компаній світу BHP та Rio Tinto знизилася відповідно на 0,4% та 0,9%.
Також подешевшали акції найбільших банків країни: Commonwealth Bank of Australia - на 0,4%, Westpac Banking та National Australia Bank - на 0,5%.
Резервний банк Австралії (RBA) за підсумками першого засідання цього року підвищив ключову процентну ставку на 25 базисних пунктів (б.п.) - до 3,35% річних. Це збіглося із прогнозом більшості аналітиків, повідомляє Trading Economics.
З травня минулого року це вже дев'яте збільшення вартості кредитування сумарно воно зросло на 325 б.п. Після підйому у вівторок рівень ставки досягнув максимуму з квітня 2012 року.
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