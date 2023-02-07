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АНАЛІТИКА

Фондові індекси Азії завершили вівторок без єдиної динаміки

13:04 07.02.2023 |

Фінанси

 

Фондові індекси найбільших країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону у вівторок не показали єдиної динаміки.

Китайський індекс Shanghai Composite збільшився на 0,3%, гонконгський Hang Seng - на 0,4%. На день раніше обидва індикатори опустилися до мінімумів за кілька тижнів.

Найбільше зростання на Гонконзькій фондовій біржі у вівторок показали котирування акцій Baidu Inc. - на 15,3%. Це максимальний приріст за рік. Компанія оголосила, що у березні планує запустити чат-бот із штучним інтелектом під назвою Ernie Bot.

Крім цього, зросли ціна паперів девелоперів Country Garden Holdings і Longfor Group Holdings Ltd. - на 2,2% та 1,4% відповідно, власника ювелірної мережі Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd. - на 2,3%, виробника побутової електроніки Haier Smart Home Co. - на 2%, нафтовий CNOOC - на 2,2%.

Вартість рітейлера Alibaba (збільшилася на 1,6% відповідно, виробника споживчої електроніки Xiaomi - на 0,2%, розробника ігор Netease Inc. - на 1,4%, інтернет-компанії Tencent - на 0,9%.

Значення японського індексу Nikkei 225 за підсумками торгів знизилося лише на 0,03%.

Споживчі витрати в Японії у грудні скоротилися на 1,3% щодо того ж місяця роком раніше та на 2,1% порівняно з листопадом. Експерти в середньому очікували зниження першого показника на 0,2% та зростання другого на 0,3%.

Ціна акцій JFE Holdings Inc. впала на 8,5% після того, як сталевиробник погіршив прогноз на поточний фінрок, який завершиться в березні через послаблення попиту. Компанія тепер очікує скорочення чистого прибутку на 48% - до 150 млрд ієн, тоді як раніше передбачалося зниження до 155 млрд ієн.

Папери інших виробників металів також подешевшали, зокрема Sumitomo Metal Mining Co. - на 2,4%, Nippon Steel Corp. - на 2,2%, Kobe Steel Ltd. - на 1,9%.

Вартість інвестиційно-технологічної Softbank Group знизилася на 1%, автовиробника Toyota Motor - на 0,9%.

Водночас акції конкуруючої Nissan Motor подорожчали на 0,4%, виробника споживчої електроніки Sony - на 0,3%, виробника приставок Nintendo - на 0,1%.

Значення південнокорейського Kospi протягом дня підвищилося на 0,6%.

Котирування паперів одного з найбільших у світі виробників чіпів та електроніки Samsung Electronics Co. зросли на 0,5%, сталеливарної Posco - на 0,2%.

Ціна акцій автовиробника Hyundai Motor зменшилась на 0,1%.

Австралійський індекс S&P/ASX 200 протягом дня опустився на 0,5%.

Капіталізація найбільших гірничодобувних компаній світу BHP та Rio Tinto знизилася відповідно на 0,4% та 0,9%.

Також подешевшали акції найбільших банків країни: Commonwealth Bank of Australia - на 0,4%, Westpac Banking та National Australia Bank - на 0,5%.

Резервний банк Австралії (RBA) за підсумками першого засідання цього року підвищив ключову процентну ставку на 25 базисних пунктів (б.п.) - до 3,35% річних. Це збіглося із прогнозом більшості аналітиків, повідомляє Trading Economics.

З травня минулого року це вже дев'яте збільшення вартості кредитування сумарно воно зросло на 325 б.п. Після підйому у вівторок рівень ставки досягнув максимуму з квітня 2012 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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