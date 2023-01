Американські індекси зросли, оскільки дані про робочі місця та послуги послабили побоювання щодо зростання ставок

Усі основні індекси Волл-Стріт зросли більш ніж на 2% у п'ятницю після того, як кількість робочих місць у грудні збільшилася більше, ніж очікувалося, навіть незважаючи на уповільнення зростання заробітної плати та скорочення активності у сфері послуг, що послабило побоювання щодо підвищення процентної Ставки Федеральної резервної системи.

Дані міністерства праці показали, що кількість робочих місць у несільськогосподарському секторі США в грудні зросла на 223 000 осіб, тоді як зростання середньої заробітної плати на 0,3% було менше, ніж очікувалося, і менше, ніж 0,4% у попередньому місяці.

Згідно з іншим набором даних, активність у сфері послуг у США вперше за більш ніж 2,5 роки знизилася у грудні через послаблення попиту та нові ознаки послаблення інфляції.

«Ми отримали добрі новини про інфляцію, зростання заробітної плати сповільнилося. Рівень економічної активності знову зріс, але ми, як і раніше, створюємо робочі місця. Це своєрідний безпрограшний варіант для економіки. Звіт про послуги ISM був загалом слабким», - сказала Меган Хорнеман, директор з інвестицій Verdence Capital Management у Хант-Веллі, штат Меріленд.

«По суті це змушує людей думати, що ФРС наближається до кінця одного з найагресивніших циклів посилення, які ми бачили за останні десятиліття. Ось чому ринки злітають».

Індекс Dow Jones Industrial Average зріс на 700,53 пунктів, або 2,13%, до 33 630,61 пунктів; S&P 500 додав 86,98 пунктів, або 2,28%, до 3895,08 пунктів; а Nasdaq Composite додав 264,05 пунктів, або 2,56%, до 10 569,29.

П'ятничне ралі призвело до достатнього зростання еталонних індексів S&P та Nasdaq, щоб перервати чотиритижневе падіння. За вкорочений через свята тиждень S&P виріс на 1,45%, Nasdaq додав 0,98%, а Dow виріс на 1,46%.

Що стосується прибутку, Джон Августин, головний інвестиційний директор Huntington National Bank у Колумбусі, штат Огайо, вказав на послаблення побоювань, що ФРС підвищить ставки настільки, щоб це спричинити рецесію.

«Сьогоднішні звіти можуть послабити цей тиск, щоб спровокувати рецесію. Можливо, вони вже сповільнили економіку. Вони просто потребують підтвердження звітами про інфляцію».

Проте минулого місяця ФРС прогнозувала пік цільової процентної ставки близько 5% і заявила, що підтримуватиме високі ставки доти, доки інфляція не досягне бажаного рівня.

Чиновники ФРС у п'ятницю визнали уповільнення зростання заробітної плати та інші ознаки поступового уповільнення економіки, а президент Атланти Рафаель Бостік натякнув на можливість підвищення на чверть процентного пункту на наступному засіданні з питань політики.

Але Августин із Хантінгтона сказав, що центральному банку необхідно побачити подальше уповільнення зростання цін у грудневому звіті про інфляцію, який має бути опублікований у четвер, перш ніж ухвалювати рішення щодо уповільнення наступного підвищення ставки. У грудні він підняв ставки на 50 базових пунктів.

Також наступного тижня кілька найбільших банків США, включаючи JPMorgan та Bank of America, у п'ятницю відкриють сезон звітності за четвертий квартал.

Це частина головоломки, яку люди не змогли зрозуміти. Наскільки мають бути скорочені оцінки доходів за календарний рік чи вони були скорочені достатньо?» - сказав Хорнеман у Верденсі.

Усі основні індекси S&P 500 зросли завдяки зростанню матеріалів на 3,44%. Наступною була технологія, чутлива до відсоткових ставок, зі зростанням на 2,99%.

Найслабшим сектором була охорона здоров'я, яка зросла на 0,89%, за ним було зростання енергетики на 1,68%.

Споживчі товари підтримали Costco Wholesale Corp, акції якої підскочили на 7% після того, як роздрібний торговець, який працює тільки для членів, повідомив про сильне зростання продажів у грудні.

Акції Biogen Inc зросли на 2,8% після того, як Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США в п'ятницю схвалило ліки від хвороби Альцгеймера леканемаб, розроблені Eisai Co Ltd та Biogen для пацієнтів на ранніх стадіях захворювання. Акції Eisai у США зросли на 4% до $64,20.

Акції Pfizer Inc зросли на 2,5% після повідомлень про переговори з Китаєм щодо отримання ліцензії, яка дозволить вітчизняним виробникам ліків виробляти та розповсюджувати в Китаї непатентовану версію противірусного препарату від COVID-19 американської компанії Paxlovid.

Акції Bed Bath & Beyond Inc впали на 22% після того, як агентство Reuters повідомило, що рітейлер товарів для дому готується звернутися по захист від банкрутства в найближчі тижні.

Кількість випусків, що зростають, на NYSE перевищила кількість впалих у співвідношенні 6,69 до 1; На Nasdaq співвідношення 2,59 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 показав 18 нових 52-тижневих максимумів та п'ять нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 97 нових максимумів та 65 нових мінімумів.