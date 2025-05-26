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Індекси Волл-стріт впали, оскільки митні загрози Трампа викликають невизначеність на ринку

06:57 26.05.2025 |

Фінанси

 

Американські акції впали в п'ятницю, зазнавши тижневих втрат, після того, як президент Дональд Трамп рекомендував запровадити 50% мита на європейські товари, відкривши новий фронт глобальної торгової напруженості і викликавши нову хвилю ринкової невизначеності.

Усі три основні індекси Волл-стріт відіграли попередні втрати, але кожен з них все одно знизився і втратив більше 2% за тиждень. Серед 11 підсекторів S&P 500 найбільше втратили технології, комунікаційні послуги та споживчі акції. Комунальні послуги, споживчі товари та енергетичні акції зросли.

Акції Apple досягли двотижневого мінімуму і знизилися на 3% після того, як Трамп попередив виробника iPhone, що він може зіткнутися з потенційними 25% митами на телефони, що продаються американським клієнтам, але не вироблені в країні.

Прибутковість казначейських облігацій знизилася з багатомісячних максимумів, впавши на 4,4 базисних пункту до 4,509% для 10-річних облігацій США.

«Якби я хотів написати заголовок до сьогоднішньої історії, то це було б «І ось знову!», - сказав Джеймс Сент-Обен, головний інвестиційний директор Ocean Park Asset Management в Санта-Моніці, штат Каліфорнія.

«Трамп нагнітає обстановку в переговорах про мита з ЄС і Apple. Ринки сподівалися, що найгірше вже позаду, коли справа доходить до митної риторики. Але в дійсності, коли справа доходить до митних переговорів, все ще тліє вугілля», - додав Сент-Обен.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 256,02 пункту, або 0,61%, до 41 603,07, S&P 500 - на 39,19 пункту, або 0,67%, до 5 802,82, а Nasdaq Composite - на 188,53 пункту, або 1,00%, до 18 737,21.

За тиждень Dow втратив 2,47%, S&P 500 впав на 2,61%, а Nasdaq - на 2,48%.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Трамп не вважає торговельні пропозиції ЄС достатньо якісними. Він також висловив сподівання, що загроза нових мит «розпалить вогонь під ЄС» на переговорах.

Більшість акцій мегакомпаній і компаній, що зростають, впали, в тому числі Amazon, Nvidia і Meta Platforms - всі вони втратили більше 1%. Акції Tesla впали на 0,5%.

Індекс волатильності CBOE, «вимірювач страху» на Уолл-стріт, досягнув більш ніж двотижневого максимуму і виріс на 10%. Акції напівпровідникових компаній впали на 1,5%.

Акції Deckers Outdoor впали майже на 20% після того, як виробник чобіт UGG спрогнозував чисті продажі в першому кварталі нижче оцінок і заявив, що не буде надавати річні плани через макроекономічну невизначеність, пов'язану з митами. Виробник спортивного одягу Nike впав на 2,1%.

Обсяг торгів на американських біржах склав 17,67 млрд акцій, порівняно з 17,73 млрд в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.
За матеріалами: investing.com
 

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