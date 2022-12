Індекси Волл-стріт закрилися з підвищенням, акції зростання лідирують на кволій торгівлі

Основні індекси Волл-стріт у четвер закрилися зростанням, на чолі із зростанням акцій у ході кволої торгової сесії, оскільки дані з безробіття в США сигналізують про те, що підвищення процентних ставок Федеральної резервної системи може почати позначатися на силі ринку праці в його прагненні боротися з інфляцією. .

Усі 11 галузевих індексів S&P 500 зросли, при цьому послуги зв'язку та технології стали найбільшими переможцями із зростанням майже на 3%.

"Це просто полегшення", - сказав Кіт Бьюкенен, портфельний менеджер GLOBALT Investments в Атланті. «Тиск продавців останнім часом пригнічував ринок, і у нас може бути перерва. Це дало можливість для руху акцій, і з меншим обсягом (це) може матеріалізуватися у досить добрий день».

Apple Inc, Alphabet Inc, Microsoft Corp та Amazon.com Inc, акції яких сильно впали за останні кілька сесій, додали понад 2,5% кожна.

Міністерство праці США повідомило про збільшення кількості американців, які подали нові заявки на допомогу по безробіттю минулого тижня. Але дані вказують на обмежений ринок праці США, навіть незважаючи на те, що ФРС працює над зниженням попиту на робочу силу у своєму прагненні знизити інфляцію.

На цих новинах прибутковість 10-річних казначейських облігацій впала на 2,2 базисних пункти до 3,864%.

Агресивне підвищення процентних ставок ФРС вдарило по акціях цього року: базовий індекс S&P 500 втратив 19,3%, а високотехнологічний Nasdaq упав майже на 33%.

Сектори технологій, споживчих дискреційних послуг та послуг зв'язку, в яких перебувають кілька чутливих до темпів зростання акцій, цього року впали на 29-40%, що робить їх найгіршими показниками серед галузевих індексів S&P 500.

Акції енергетичних компаній змінили цю тенденцію, продемонструвавши зірковий річний приріст у 57%.

Основні індекси Уолл-стріт впали більш ніж на 1% у середу, при цьому індекс Nasdaq Composite досяг мінімуму закриття 2022 року, оскільки зростання кількості випадків COVID у Китаї та геополітична напруженість посилили побоювання з приводу можливої рецесії у 2023 році.

Тим не менш, схильність інвесторів щодо акцій з високою дивідендною прибутковістю зі стабільним прибутком обмежила втрати промислового індексу Доу-Джонса, який за рік знизився лише на 8,5%.

Dow зріс на 345,09 пунктів, або 1,05%, до 33 220,8 пунктів; S&P 500 додав 66,06 пунктів, або 1,75%, до 3849,28 пунктів; а Nasdaq Composite додав 264,80 пунктів, або 2,59%, до 10 478,09.

Акції Tesla Inc зросли після того, як генеральний директор Ілон Маск сказав співробітникам, що їх не повинно "турбувати божевілля фондового ринку".

У 2022 році 66-відсотковий спад Tesla і 50-відсотковий спад Amazon.com відіграли велику роль у 38-відсотковому збитку споживчого дискреційного сектора S&P 500. Акціонерна вартість на суму близько 1,6 трильйона доларів випарувалася після того, як інвестори відмовилися від швидкого зростання із високими мультиплікаторами прибутку.

Обсяг на біржах США становив 8,78 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,95 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

Число випусків, що зростають, на NYSE перевищувало кількість падаючих у співвідношенні 4,80 до 1; На Nasdaq співвідношення 4,30 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 показав один новий 52-тижневий максимум та жодного нового мінімуму; Nasdaq Composite зафіксував 75 нових максимумів та 160 нових мінімумів.