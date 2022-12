S&P закрився четвертим зниження поспіль, оскільки розмови про рецесію тиснуть на Уолл-стріт

Уолл-стріт у вівторок закрилася в мінусі, а S&P 500 продовжив свою смугу невдач до чотирьох сесій, оскільки полохливі інвестори були стурбовані підвищенням ставок Федеральною резервною системою і подальшими розмовами про рецесію, що насувається.

Meta Platforms Inc обрушила ринки: її акції впали на 6,8% після повідомлень про те, що регулюючі органи Європейського Союзу ухвалили, що компанія не повинна вимагати від користувачів згоди на персоналізовану рекламу на основі їхньої цифрової активності.

Тим не менш, відомі технологічні компанії, як правило, страждали, оскільки інвестори виявляли обережність щодо швидкорослих компаній, результати яких будуть млявими в складних економічних умовах. Папери Apple Inc, Amazon.com Inc та Alphabet Inc впали на 2,5-3%, тоді як акції високотехнологічного Nasdaq впали третю сесію поспіль.

Більшість з 11 основних секторів S&P погіршилися, при цьому енергетика та послуги зв'язку приєдналися до технологій. Комунальні послуги, оборонний сектор, який часто віддають перевагу періодам економічної невизначеності, були єдиним винятком, додавши 0,7%.

Перспективи майбутнього економічного зростання були у центрі уваги у вівторок після коментарів фінансових гігантів, які вказували на невизначені часи попереду.

Виконавчий директор Bank of America Corp передбачив помірне негативне зростання протягом трьох кварталів наступного року, тоді як генеральний директор JPMorgan Chase and Co Джеймі Даймон заявив, що інфляція підірве купівельну спроможність споживачів і що рецесія, швидше за все, буде від легкої до більш вираженою.

Їхні коментарі пішли за недавніми оглядами BlackRock та інших, які вважають, що агресивне посилення грошово-кредитної політики Федеральної резервної системи США для боротьби з наполегливо високим зростанням цін може спричинити економічний спад у 2023 році.

"Ринок зараз дуже реактивний", - сказав Девід Садкін, президент Bel Air Investment Advisors.

Він зазначив, що хоча ринки традиційно відображають майбутнє, зараз вони рухаються вгору та вниз залежно від останніх новин.

Побоювання щодо економічного зростання виникають на тлі переоцінки трейдерами того шляху, яким піде підвищення відсоткових ставок у майбутньому, після сильних даних щодо зайнятості та сектору послуг за останні дні.

Ставки на грошовому ринку вказують на 91-відсоткову ймовірність того, що центральний банк США може підвищити ставки на 50 базисних пунктів на нараді з питань політики 13-14 грудня, при цьому очікується, що ставки досягнуть піку на рівні 4,98% у травні 2023 року. року, порівняно з 4,92%, прогнозованими у травні 2023 року.

S&P 500 зріс на 13,8% у жовтні та листопаді у зв'язку з надіями на менше підвищення ставок і вищий, ніж очікувалося, прибуток, хоча такі очікування ФРС можуть бути підірвані подальшими випусками даних, включаючи дані про ціни виробників, які мають бути опубліковані в п'ятницю.

"Ринок випередив себе наприкінці листопада, але потім ми отримали хороші економічні дані, тому люди переоцінюють те, що ФРС збирається зробити наступного тижня", - сказав Садкін з Bel Air.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 350,76 пунктів, або 1,03%, до 33 596,34 пунктів, S&P 500 втратив 57,58 пунктів, або 1,44%, до 3941,26 пунктів, а Nasdaq Composite впав на 225,05 пункту, або 2%, до 11 014,89 пункту.

Нервовість щодо напряму глобального зростання також вплинула на ціни на нафту: ціни на нафту в США впали до рівнів, які востаннє спостерігалися в січні, до того, як вторгнення Росії в Україну порушило ринки постачання. Енергетичний сектор упав на 2,7% у вівторок.

Банки є одними з найбільш чутливих акцій до економічного спаду, оскільки потенційно можуть зіткнутися з негативними наслідками поганих кредитів чи уповільнення зростання кредиту. Банківський індекс S&P упав на 1,4% до найнижчого рівня закриття з 21 жовтня.

Обсяг на біржах США становив 11,01 млрд акцій, що відповідає середньому значенню за повну сесію за останні 20 торгових днів.

S&P 500 показав три нові 52-тижневі максимуми та дев'ять нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 52 нових максимуму та 262 нових мінімуму.