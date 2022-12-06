Ринки Азії знижуються з 3-місячних максимумів, долар зміцнюється на сильних даних із США

Азіатські акції відступили від тримісячних максимумів, а долар продовжив зростання після сильних даних США, які знову показали, що Федеральна резервна система може протриматися довше з агресивним підвищенням процентних ставок.

У той час як інвестори, як і раніше, сподівалися, що економіка Китаю покращиться після пом'якшення політики країни щодо боротьби з COVID-19, аналітики кажуть, що ринки вже оцінили багато оптимістичних новин.

Найширший індекс акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону MSCI за межами Японії втратив 0,4% після підйому до тримісячного максимуму на попередній сесії. Еталонний індекс зріс на 21% з мінімумів жовтня на тлі постійних розмов про пом'якшення Китаєм заходів щодо боротьби з пандемією.

Акції Кореї та Тайваню торгувалися нижче, тоді як ширший індекс Китаю зріс на 0,6%, а акції Японії та Гонконгу залишалися стабільними.

Стримана динаміка азіатських акцій у вівторок відбулася після того, як світові акції та ціни на казначейські облігації впали в понеділок, оскільки нові свідчення сильної економіки США підвищили очікування того, що відсоткові ставки залишатимуться вищими.

"Чорний лебідь у кімнаті - це ризик того, що ФРС знову запізниться, але цього разу зі зниженням ставок", - сказав Хавард Чі, керівник відділу досліджень хедж-фонду Quarz Capital Asia.

«Грошово-кредитна політика працює із затримкою, і ключові спотові індикатори, такі як падіння цін на житло, орендні ставки, ціни на товари та перевезення, а також зростання звільнень та товарно-матеріальних запасів уже сигналізують про ослаблення економіки США», - сказав Чи.

У листопаді активність у сфері послуг США зненацька зросла, а зайнятість відновилася. Це були останні дані, що показують економічний імпульс, який може підштовхнути Федеральну резервну систему до подальшого посилення політики, і вони пішли за надійним звітом про зайнятість у США за листопад.

Ф'ючерси показують, що ринок очікує, що короткострокові відсоткові ставки в США досягнуть піку на рівні 5,001% у травні. Очікування приблизно на 9 базисних пунктів вище, ніж минулого тижня. Згідно з ф'ючерсними ринками, до грудня 2023 року ставки знизяться до 4,574%.

У понеділок індекс Dow Jones Industrial Average впав на 1,4%, S&P 500 - на 1,79%, а Nasdaq Composite - на 1,93%.

Дані в Європі, як і раніше, були песимістичні. Як показали остаточні дані PMI, ділова активність в єврозоні знизилася в листопаді п'ятий місяць, припускаючи, що економіка сповзає в м'яку рецесію.

Ціни на нафту зросли після того, як у понеділок набула чинності межа цін G7 на російську морську нафту на додаток до ембарго Європейського Союзу на імпорт російської нафти морем.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 0,9% до $83,4 за барель. Ф'ючерси впали на понад 3% на попередній сесії після виходу економічних даних зі США.

Долар залишився стійким до основних валют після свого найбільшого зростання за два тижні в понеділок, чому сприяли сильні дані щодо ринку послуг США.

Австралійський долар застряг близько тижневого мінімуму напередодні рішення центрального банку за ставкою, а учасники ринку стежили за ознаками паузи у посиленні жорсткості після того, як інфляція несподівано знизилася минулого місяця.

Прибутковість казначейських облігацій зросла на очікуваннях того, що ФРС продовжить підвищувати ставки наступного року, хоч і повільнішими темпами.