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Акції Уолл-Стріт закрилися 14 жовтня різким зниженням
07:55 17.10.2022 |
Інвестори стурбовані інфляцією та підвищенням відсоткових ставок, тоді як долар зріс по відношенню до ієни та фунта стерлінгів після того, як прем'єр-міністр Великобританії звільнив свого міністра фінансів.
Фунт стерлінгів різко впав після того, як британська Ліз Трасс звільнила фінансового директора Квасі Квартенга і відмовилася від частини свого економічного пакета, що спричинив обурення на фінансових ринках. Долар також продовжував зростати по відношенню до обложеної японської ієни, досягнувши нового 32-річного піку 148,86.
В американських казначейських облігаціях прибутковість еталонних 10-річних облігацій трохи зросла після того, як дані показали, що роздрібні продажі у США у вересні несподівано залишилися без змін, оскільки висока інфляція обмежувала попит, а інвестори продовжували робити ставки на агресивне підвищення ставок Федеральної резерву.
Сезон звітності за третій квартал у США розпочався на позитивній ноті: акції JPMorgan Chase & Co, Wells Fargo & Co та Citigroup Inc зросли після їх звітів.
Але в міру того, як сесія тривала, падіння акцій поглибилося, оскільки ціни на нафту призвели до різкого падіння акцій енергетичних компаній та різкого падіння споживчих акцій. За словами Мони Махаджан, старшого інвестиційного стратега Edward Jones, покупці не хотіли втручатися після великого ралі у четвер.
Трейдери поступово закривають ведмежі угоди в четвер, незважаючи на більш високі, ніж очікувалося, дані щодо інфляції, Махаджан зазначив, що акції впали в п'ятницю після того, як дослідження університету Мічігану показало зростання інфляційних очікувань.
«Ми повернулися до дуже уважного розгляду даних щодо інфляції. ФРС справді стежить за інфляційними очікуваннями. Вони безперечно не хочуть, щоб інфляційні очікування вкоренилися в настроях споживачів», - сказав Махаджан, який також відзначив ознаки страху на ринку в міру того, як Індекс волатильності CBOE залишився вищим за 30.
Незважаючи на те, що у четвер Уолл-стріт зростала, незважаючи на різкі дані щодо інфляції, інвестори, мабуть, знову зосередили свою увагу на даних у п'ятницю, за словами Ентоні Саглімбене, головного ринкового стратега Ameriprise Financial.
«Розповідь про те, що ми спостерігаємо пік інфляції, ще не є очевидною, і це пригнічує ринок», - сказав Саглімбене, також вказавши на новини Великобританії.
«Вчора були припущення, що Трас та уряд Великобританії скасують деякі з цих фінансових планів, і вони це зробили. Тепер ринки продають на новинах, а новини, які ми маємо зараз, не дуже хороші.
Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 403,89 пункту, або 1,34%, до 29 634,83 пункту, S&P 500 - на 86,84 пункту, або 2,37%, до 3 583,07 пункту, а Nasdaq Composite - на 327,76 пунктів, або 3,08%, до 10 321,39 пунктів.
Загальноєвропейський індекс STOXX 600 зріс на 0,56%, а індекс акцій MSCI у всьому світі впав на 1,30%.
Акції ринків, що розвиваються, зросли на 1,03%, оскільки латиноамериканські валюти впали через зміцнення долара.
Востаннє фунт стерлінгів торгувався на рівні 1,1171 долара, знизившись на 1,39% після падіння до 1,1149 долара.
Очікувалося, що п'ятниця стане останнім днем програми Банку Англії з купівлі облігацій, створеної для стабілізації ринків державних облігацій або цінних паперів, після того, як інвестори були налякані необґрунтованим зниженням податків, оголошеним у «міні-бюджеті» минулого місяця.
Інвестори, схоже, мало довіряють позиції прем'єр-міністра чи ймовірності того, що її рішення п'ятниці можуть відновити довіру до Британії на фінансових ринках.
Міністр фінансів Японії Шуничі Судзукі у четвер підтвердив готовність уряду вжити заходів проти надмірної волатильності валюти.
Прибутковість казначейських облігацій США зросла, оскільки інвестори продовжували перетравлювати гарячі дані про інфляцію в США, опубліковані в четвер, і припускали, що відсоткові ставки залишаться вищими на більш тривалий термін, а потенціал облікової ставки ФРС наближається до 5%.
Прибутковість еталонних 10-річних облігацій зросла на 7,1 базисних пунктів до 4,025% з 3,954% наприкінці четверга.
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