Американські індекси зросли 4 жовтня на тлі економічних даних, рішення РБА зміцнює надію на пом'якшення ФРС

Індекс S&P 500 продемонстрував у вівторок найбільше одноденне ралі за два роки після того, як м'якіші економічні дані США і менше, ніж очікувалося, підвищення процентної ставки в Австралії вселили надію на менш агресивне посилення з боку Федеральної резервної системи.

У той час, як попит на робочу силу залишається досить високим, у серпні кількість вакансій у США скоротилася найбільше майже за 2,5 роки, що є ознакою того, що місія ФРС зі стримування інфляції за рахунок підвищення ставок працювала над уповільненням економіки.

Раніше Резервний банк Австралії здивував ринки меншим, ніж очікувалося підвищенням відсоткової ставки на 25 базисних пунктів. Його готівкова ставка зросла до дев'ятирічного піку після шести підвищеннь ставок за стільки ж місяців у циклі жорсткості, в якому беруть участь інші центральні банки.

РБА став першим великим центральним банком, який визнав, що настав час знизити темпи зростання після агресивного підвищення ставок цього року, сказав Ентоні Саглімбене, головний ринковий стратег Ameriprise Financial у Трої, штат Мічиган.

«Є надія, що Федеральна резервна система в якийсь момент у четвертому кварталі скаже те саме. Не перестане підвищувати процентні ставки, а просто сповільнить темпи», - сказав він. «Це те, на чому ринок гуртується під поверхнею».

Тим не менш, голова ФРС Філіп Джефферсон заявив, що інфляція є найсерйознішою проблемою, з якою стикається центральний банк США, і її рішення може зайняти деякий час. Президент ФРБ Сан-Франциско Мері Дейлі заявила, що центральному банку необхідно збільшити відсоткові ставки.

Акції технологічних компаній, чутливі до відсоткових ставок, зросли, оскільки дохідність еталонних 10-річних казначейських облігацій впала другий день поспіль після даних про зайнятість та несподіване рішення РБА. Оцінки технологічних та інших акцій зростання падають, коли вартість їхнього капіталу зростає.

Це було найбільше одноденне зростання для S&P 500 з травня 2020 року. Промисловий індекс Доу-Джонса та S&P 500 продемонстрували найбільше дводенне ралі з квітня 2020 року.

Наслідки вищих ставок, ймовірно, позначаться на корпоративних результатах, коли через два тижні почнеться сезон звітності, сказав Денніс Дік, засновник та аналітик структури ринку в Triple D Trading Inc.

«Нас тут все ще чекають важчі часи. Я справді думаю, що цей сезон звітності не буде добрим», - сказав він. «Якщо одна з великих гармат попередить, це може закінчити ралі досить швидко. Насправді це просто полегшення, а не початок нового бичачого ринку».

Мільярдер Ілон Маск запропонував продовжити свою початкову пропозицію у розмірі 54,20 доларів, щоб зробити Twitter Inc приватною, повідомили у вівторок два джерела, знайомі з цим питанням, внаслідок чого акції соціальної мережі зросли на 22,24%. Twitter був найбільшим відсотковим приростом в індексі S&P 500.

Акції Tesla зросли приблизно на 6% до виходу новин і одразу втратили зростання, піднявшись за день на 2,90%.

Лідерами зростання стали гіганти мегакапіталізації: Amazon.com Inc піднялася на 4,5%, а Microsoft Corp - на 3,38%. Акції Apple Inc зросли на 2,56%, у той час як Alphabet Inc, материнська компанія Google додала 3,04%.

Такі банки, як Citigroup, Morgan Stanley та Goldman Sachs, зросли більш ніж на 3%.

Ралі було широким: лише шість акцій індексу S&P 500 закрилися в мінусі.

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 825,43 пунктів, або 2,8%, до 30 316,32 пунктів, S&P 500 додав 112,5 пунктів, або 3,06%, до 3790,93 пунктів, а Nasdaq Composite додав 3 , 97 пункту, або 3,34%, до 11 176,41 пункту.

Обсяг на біржах США становив 12,51 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,63 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

Відскок акцій у понеділок відбувся за найнижчим закриттям S&P 500 майже за два роки минулого тижня, що обмежило його найгірші місячні показники у вересні з березня 2020 року.

Акції Rivian Automotive Inc підскочили на 13,8% після того, як виробник електромобілів повідомив, що у третьому кварталі він виробив 7363 одиниці, що на 67% більше, ніж у попередньому кварталі, і зберіг річний цільовий показник у 25 000 одиниць.

Число випусків, що зростають, на NYSE перевищувало кількість падаючих у співвідношенні 6,80 до 1; На Nasdaq співвідношення 3,70 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 показав два нових 52-тижневі максимуми і один новий мінімум; Nasdaq Composite зафіксував 53 нових максимуми та 73 нових мінімуму.