Британський фунт 28 вересня торгується близько рекордних мінімумів

Британський фунт у середу торгувався поблизу рекордних мінімумів у зв'язку з побоюваннями стосовно плану уряду Великобританії щодо радикального зниження податків для стимулювання економічного зростання. Тим часом долар США відзначився зростанням після різкого підйому дохідності американських держоблігацій, що спостерігалося напередодні.

Пара фунт/долар на момент написання статті торгувалася зі зниженням на 0,4%, по 1,0693, після зростання на 0,4% за підсумками попередньої сесії. На початку тижня фунт падав до рекордного мінімуму 1,0327 доларів.

Головний економіст Банку Англії Х'ю Пілл у вівторок сказав, що центральний банк, ймовірно, "внесе суттєві зміни до своєї політики" у відповідь на рішення міністра фінансів Великобританії Квасі Квартенга про масштабне зниження податків.

Проте, він повідомив, що центральний банк зачекає до свого чергового засідання, яке відбудеться в листопаді, перш ніж робити будь-які дії, розвіявши очікування щодо можливості підвищення процентних ставок між засіданнями.

"Інвестори тепер уважно стежитимуть як за політикою Банку Англії, так і за податково-бюджетним планом уряду Великобританії. Я гадаю, що в короткостроковій перспективі фунт залишатиметься вкрай слабким", - заявила Керол Конг із Commonwealth Bank of Australia.

"Це, по суті, криза довіри, і вирішити її більшою мірою має британський уряд, а не Банк Англії", - сказала він.

Тим часом індекс долара США знаходився поблизу максимуму за два десятки років, додавши 0,18% і досягнувши позначки 114,35. У понеділок індекс збільшувався до максимуму 114,58.

Прибутковість 10-річних та 30-річних держоблігацій США напередодні досягла нових рекордних рівнів після того, як представники Федеральної резервної системи підтвердили схильність до посилення грошово-кредитної політики.

"Посилення долара цього року перевершило очікування багатьох аналітиків. Американська валюта, ймовірно, залишатиметься на вищих рівнях протягом більш тривалого часу", - зазначила Конг.

Пара євро/долар знизилася на 0,2%, до 0,95735, а пара австралійський долар/долар США впала на 0,1%, до 0,6428.

Пара новозеландського долара/долара США досягла нового мінімуму за два з половиною роки на позначці 0,56165.

Газова криза та геополітична напруженість у Європі у вівторок загострилися після того, як Німеччина, Данія та Швеція повідомили про серйозні витоки газу з російських газопроводів у Балтійському морі, які можуть бути результатом диверсії.

Японська ієна знаходилася поблизу 24-річного мінімуму 144,79 єни за долар США після різкого зростання прибутковості американських держоблігацій. Пара долар/єна зазвичай реагує на спред прибутковості довгострокових боргових паперів США та Японії. Інтервенція на валютному ринку, здійснена урядом Японії минулого тижня, не змогла підтримати японську валюту.

"Вартість ієни могла б реально змінитись у тому випадку, якби Банк Японії відмовився від політики контролю за кривою прибутковості держоблігацій, - сказав Пабло Калдеріні з Graham Capital. - Поки що різниця в рівні відсоткових ставок (між США та Японією) становить 4,0% , Вкрай складно очікувати значного посилення єни".



