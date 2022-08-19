Мінекономіки проти 10%-го збору на валютообмінні операції для імпорту

Міністерство економіки проти 10%-го збору на валютообмінні операції для імпорту.

Про це депутат Верховної Ради від фракції "Голос" Ярослав Железняк написав у своєму Telegram-каналі, передають Українськi Новини.

"5 серпня (через 2 дні після мого першого повідомлення) Мінфін вже розіслав Проект Закону на погодження міністерствам. Назва законопроекту «Про внесення змін до розділу ХХ Податкового Кодексу України щодо запровадження оподаткування військовим збором переказу іноземної валюти за межі України з метою оплати вартості товарів і послуг». Суть та сама про яку писав раніше: встановити, що за переказ коштів на користь нерезидента по операціях з імпорту товарів та послуг юридичними особами та ФОПами сплачується «військовий збір» у розмірі 10% від суми коштів, що переказується на користь нерезидентів. Сума перераховується за офіційним курсом НБУ на день проведення операції", - написав депутат.

Тобто за імпорт в розмірі 100 доларів (по курсу 36,6 UAH/USD) в бюджет заберуть «10% військового збору» 366 гривень.

"Віддати належне, але відкрито проти виступило Міністерство економіки: в своєму листі від 17/08 вони вказали, що: запровадження збору призведе до прискорення інфляції від +1,75 до +2,22 % (прогноз ефекту від НБУ був +1%); падіння ВВП від -0,4 до - 1,1 %; зміни будуть мати негативний вплив як на суб'єктів господарювання, так і населення; як альтернативу «10%-му збору» Мінекономіки пропонує розглянути скасування «спрощенної 2% системи» для представників великого бізнесу та повернення їх на загальну систему", - додав Железняк.

Як повідомляли Українські Новини, на початку липня Кабінет Міністрів скасував перелік товарів критичного імпорту.

24 лютого Кабмін затвердив перелік товарів критичного імпорту, включивши до нього нафту та нафтопродукти, ліки для роздрібної торгівлі, медвироби, шини, кров людей і тварин, свійську птицю, кукурудзу, мінеральні добрива, м'ясо, насіння соняшнику, чай і каву, пшеничне борошно, цукор, алкогольні та безалкогольні напої, бронежилети, військову та тактичну форму, безпілотні літальні апарати, кисень, бавовняні тканини, банки скляні та інші товари.

Надалі уряд неодноразово вносив зміни до цього переліку, додаючи та виключаючи з нього різні позиції.