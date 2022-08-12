Японська єна відчуває на собі основний тягар невизначеності щодо подальших дій ФРС

Японська ієна впала найбільше по відношенню до долара США, що відновлюється, в п'ятницю, оскільки дводенне ралі акцій поступилося очікуванням ринку, що ФРС доведеться зробити набагато більше для стримування інфляції.

Це усвідомлення відбулося після промов та заяв групи чиновників Федеральної резервної системи, які застерігають інвесторів від оптимізму після невеликого зниження показників інфляції цього тижня.

Останньою була президент ФРБ Сан-Франциско Мері Дейлі, яка заявила в четвер, що підвищення процентної ставки на 50 базисних пунктів у вересні «має сенс», враховуючи останні економічні дані, включаючи показники інфляції, але що вона відкрита для більшого підвищення ставки, якщо дані підтвердяться.

У четвер індекси Nasdaq та S&P 500 знизилися, незважаючи на нові ознаки уповільнення інфляції.

Індекс долара зріс на 0,1% - до 105,21, а євро впав до 1,0311 долара.

Японська ієна ослабла на 0,1% до 133,20 за долар, тоді як фунт стерлінгів востаннє торгувався на рівні 1,2184 долара, знизившись на 0,23% за день.

Євро виріс на 0,05% до ієни до 137,340.

Винятком став ківі, який підтримали очікування значного підвищення ставки в Новій Зеландії наступного тижня і виріс на піввідсотка до долара США до 0,6464 долара.

"Ринок прийде до розуміння того, що FOMC доведеться зробити набагато більше роботи, і їм доведеться збільшити ставку за фондами до 4% наприкінці цього року", - сказала Керол Конг, старший керуючий із Сіднея. співробітник з валютної стратегії та міжнародної економіки у Commonwealth Bank of Australia.

«Я дійсно думаю, що ринки мають можливість знову переглянути свої очікування щодо ставки за фондами ФРС у бік підвищення, так що це допоможе долару США знову піднятися вище і компенсувати всі втрати після отриманих нами показників CPI і PPI».

Дані четверга показали, що ціни виробників у США несподівано впали у липні на тлі падіння вартості енергоносіїв. Це було за несподіваною новиною в середу про те, що споживчі ціни не змінилися в липні через падіння цін на бензин.

Хоча ці дані викликали ралі на ринках, що побоюються надмірного посилення політики ФРС, воно було недовгим. Незважаючи на недавній відскок від мінімумів середини червня, високотехнологічний Nasdaq цього року впав приблизно на 18%.

Індекс долара цього року зріс на 10%, збільшившись разом із підвищенням ставки ФРС на 225 базисних пунктів із березня.

По відношенню до ієни він впав до 131,74 за ніч, тижневого мінімуму з піку середи 135,30. У п'ятницю він повернувся до 133,245.

На курс євро також вплинули біди Європи, пов'язані з війною в Україні, полюванням за неросійськими джерелами енергії та ударом по економіці Німеччини через мізерні опади. У недавніх проблемах низький рівень води на Рейні, торгової артерії Німеччини, порушив судноплавство та збільшив вартість фрахту більш ніж уп'ятеро.

Прибутковість казначейських облігацій США також зросла, більша на довшому кінці, внаслідок чого перевернута крива прибутковості стала меншою.

"Це говорить про скептицизм з боку ринку облігацій і про те, що одна ластівка не робить весну", - пишуть аналітики Commerzbank.