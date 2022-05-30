Глава НБУ призывает постепенно переходить к рыночным механизмам из-за вызываемых длительным «ручным» управлением проблем

Перевод экономики и финансовой системы с рыночных принципов управления на "ручной" режим управления с началом войны позволил успокоить панику и стабилизировать работу финансово-экономической системы, однако при постепенном восстановлении экономики негативные эффекты от "ручного" управления и огромного дефицита бюджета становятся все более ощутимыми, заявил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

"Это диктует следующий этап в финансово-экономической политике — переход к приемлемому дефициту бюджета с рыночными источниками финансирования. Он позволит создать предпосылки для возврата к традиционным монетарным инструментам и рыночным принципам функционирования валютной системы", – написал он в колонке на ресурсе zn.ua.

По мнению Шевченко, у временного успеха "ручного" режима есть своя цена: жесткие ограничения на движение капитала и заниженные ставки по ОВГЗ, оплачиваемые владельцами быстро обесценивающихся гривневых сбережений и доходов; фиксация обменного курса гривни за счет международных резервов НБУ и поступлений экспортеров; снижение налогов, перекрываемое во многом эмиссией Нацбанка (а значит инфляционным налогом).

Глава НБУ считает, что сейчас экономика постепенно адаптируется: экономическая логика начинает замещать психологический шок начала войны и преобладание благотворительных мотивов, бизнес пытается максимизировать прибыль, а граждане — увеличить доходы и защитить сбережения.

"Такое изменение в психологии бизнеса и граждан должно учитываться и в экономической политике. Поэтому постепенно следует переходить к более рыночным механизмам, учитывая, что продолжительное применение "ручного" режима управления экономикой обусловливает ряд проблем", – отметил Шевченко.

Среди них он назвал долларизацию и выведение сбережений из финансовой системы, снижение конкурентоспособности украинских производителей из-за снижения налогов на импорт, тенизацию экономики для обхода ограничений (что, в частности, уже видно по наличному обменному курсу) и замкнутый круг проблем для государственного бюджета, которые будут только увеличиваться.

В качестве путей решения глава НБУ повышение ставок по гривневым ОВГЗ, возврат центробанка к активной процентной политике с большей фокусировкой на поддержке обменного курса, возврат налогообложения импорта и дополнительный импортный сбор на некритические категории импорта.

"После усиления налогообложения импорта и повышения доходности ОВГЗ появится возможность для постепенного перехода к плаванию обменного курса, — когда НБУ не будет фиксировать курс, а будет сглаживать его колебания", – добавил Шевченко.

Он уточнил, что возможной опцией является выведение с межбанковского валютного рынка крупных покупателей госсектора, чей импорт неэластичен к обменному курсу.

"Чем дольше будут накапливаться дисбалансы, тем большей будет потеря стоимости гривней и более продолжительным восстановление доверия к национальной валюте. При других равных условиях такие условия будут нуждаться в более высоких процентных ставках и более длительном использовании валютных ограничений в будущем. Это будет сдерживать экономический потенциал", – подчеркнул глава НБУ.

Шевченко добавил, что важным элементом удержания макрофинансовой стабильности должна стать новая программа с Международным валютным фондом.