Банки виплатять $1,8 млрд штрафів у США за використання трейдерами заборонених месенджерів

Одинадцять найбільших світових банків та брокерських фірм виплатять штрафи на загальну суму $1,8 млрд для завершення розслідувань регулюючих органів щодо використання їхніми співробітниками заборонених додатків для обміну повідомленнями.

Як повідомляється в прес-релізі Комісії з цінних паперів та бірж, по $125 млн виплатять Bank of America Corp., Citigroup Inc., Barclays Plc, Credit Suisse Group AG, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Group, Morgan Stanley та UBS Group AG. Nomura Holdings Inc. та Jefferies LLC накладено штраф у розмірі $50 млн, на Cantor Fitzgerald & Co. - $10 млн.

Крім того, вони заплатять штрафи Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) у розмірі від $6 млн. до $75 млн.

SEC заявила, що виявила повсюдне використання комунікацій поза дозволеними каналами. У деяких випадках наглядові органи в банках знали і навіть заохочували співробітників використовувати несанкціоновані додатки для обміну повідомленнями замість листування електронною поштою компаній або інших схвалених платформ.

"Сьогоднішні дії - як з погляду залучених фірм, так і з погляду розміру призначених штрафів - наголошують на важливості вимог до ведення документації: вони незаперечні, - сказав директор з правозастосування SEC Гурбір Гревал. - Якщо будуть звинувачення у правопорушеннях або неправомірних діях, ми повинні мати можливість вивчити бухгалтерські книги та записи фірми, щоб визначити, що сталося".

Bank of America "широко і давно використовував несанкціоновані методи у ділових комунікаціях", йдеться у повідомленні CFTC. Один трейдер написав у повідомленні від 2020 року своєму колезі: "Ми постійно використовуємо WhatsApp, але регулярно видаляємо балачки", за даними CFTC.

Штрафи, про які багато банків вже повідомили акціонерам, наголошують на суворому підході регуляторів до правозастосування. Штрафи у розмірі $200 млн, які мають заплатити багато банків, зазвичай застосовувалися лише у випадках шахрайства або розслідувань, в яких передбачалося заподіяння шкоди інвесторам. Однак SEC останнім часом наполягала на введенні вищих штрафів, заявивши, що хоче стягувати суми, які карають правопорушників та ефективно запобігають неправомірним діям, зазначає The Wall Street Journal.