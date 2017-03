Министерство юстиции США расследует роль руководителей третьего по величине банка в США Wells Fargo в деле о несанкционированных счетах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. По мнению Минюста, руководство банка могло быть напрямую вовлечено в эти процессы.

На этой неделе представители Минюста встречались с ревизорами банка в Шарлотте, штат Северная Каролина, с целью узнать, сотрудники каких уровней могли открывать поддельные банковские счета и были ли руководители банка вовлечены в эту деятельность. Параллельно с этим в штате Калифорния создается большое жюри присяжных заседателей и рассылаются свидетельские повестки, в число получателей которых включены бывшие сотрудники Wells Fargo.

8 сентября регуляторы (Consumer Financial Protection Bureau и Office of the Comptroller of the Currency) и прокуратура Лос-Анджелеса объявили о достижении с банком урегулирования в отношении открытия 2 млн счетов от имени клиентов без согласования с ними. Оно обошлось Wells Fargo в $190 млн. В сентябре банк официально объявил об отставке своего гендиректора и председателя совета Джона Стампфа. Новым гендиректором стал экс-президент и операционный директор банка Тимоти Слоун. В октябре 2016 года стало известно, что генеральная прокуратура штата Калифорния начала расследование уголовного дела в отношении Wells Fargo. Генпрокурор Калифорнии Камала Харрис распорядилась об аресте документации банка.