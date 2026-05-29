Ринок нафти знову реагує падінням цін на фоні можливої угоди Вашингтона та Тегерана

Ціни на нафту в п'ятницю, 29 травня, пішли трохи вниз. Це сталося на тлі погіршення надій на можливу угоду про продовження перемир'я між США та Іраном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зокрема, ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 35 центів (-0,37%), опустившись до 93,36 долара за барель. Тим часом ф'ючерси на американську нафту впали на 63 центи (-0,71%), після чого вартість була до 88,27 долара за барель.

Reuters зазначає, що за тиждень ціни знизилися на понад 8%. При цьому ціна на нафту марки Brent опустилася до мінімуму в 87,11 доларів проти максимуму минулого тижня в 109,47 доларів.

Також агентство додало, що останніми днями ціни демонстрували високу волатильність, коливаючись аж на 6 доларів за обидва індекси на тлі суперечливих сигналів про можливе завершення війни і потенційне відкриття Ормузької протоки.

Наразі обсяг перевезень через цей "морський глухий кут" залишається мізерним порівняно з тим, скільки суден проходило до початку війни проти Ірану.

Які події впливали на ціни на нафту

Нагадаємо, що в ніч з 25 на 26 травня армія США атакувала іранські катери та ЗРК на півдні країни, оскільки іранці намагалися встановити міни в Ормузькій протоці та відкрили вогонь по американській авіації.

Крім того, в ніч на 28 травня стало відомо, що США знову завдали ударів по військовому об'єкту, який становив загрозу для сил США і комерційного судноплавства в Ормузькій протоці. Крім цього, американці збили кілька дронів.

На тлі цих подій ціни на нафту пішли вгору. Однак ситуацію згладила рамкова угода про продовження перемир'я, яку, за інформацією ЗМІ, 28 травня було погоджено.

Угода передбачає, що перемир'я триватиме ще 60 днів, і за цей час сторони повинні будуть забезпечити вільне судноплавство через Ормузьку протоку, а також вирішити питання з ядерною програмою Ірану. Вирішивши ці моменти, буде підписано фінальну угоду.