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АНАЛІТИКА

Goldman Sachs прогнозує останнє збільшення видобутку ОПЕК+ у серпні

 

За прогнозом Goldman Sachs, ОПЕК+ востаннє збільшить видобуток на 0,41 млн барелів на добу (б/д) у серпні. Про це йдеться в аналітичній замітці банку, опублікованій у неділю.

Як пише Reuters, аналітики зазначають, що напружені фундаментальні показники ринку, активне зростання світової економіки й сезонний літній попит на нафту означають, що уповільнення споживання навряд чи буде достатньо значним, щоб зупинити зростання виробництва.

ОПЕК+, найбільша у світі група виробників нафти, у суботу підтвердила свою позицію, оголосивши чергове збільшення видобутку на 411 тис. б/д у липні. Картель прагне відновити свою частку ринку й обмежити надмірне виробництво.

За оцінкою Goldman Sachs, це рішення відображає стабільність світової економіки й довгострокову стратегію ОПЕК+, спрямовану на нормалізацію резервних потужностей, підтримку внутрішньої згуртованості й контроль над сланцевим видобутком у США.

Goldman Sachs очікує, що ОПЕК+ збереже поточний рівень видобутку з вересня, посилаючись на уповільнення глобального зростання у ІІІ кварталі й розширення нових масштабних проєктів поза межами ОПЕК.

Банк зберіг свій обережний прогноз щодо ринку нафти, очікуючи, що Brent 2025 року залишиться на рівні $60 за барель, WTI - на рівні $56 за барель.

2026 ж року Brent може впасти до $56, а WTI - до $52 за барель.

Аналітики пояснюють це зростанням пропозиції за межами сланцевого ринку США, що призведе до профіциту нафти обсягом 1 млн б/д 2025 року й 1,5 млн б/д 2026-го.

При цьому Goldman Sachs зазначає, що помірне зростання попиту компенсує збільшення пропозиції ОПЕК+. Серед ключових факторів, що підтримують попит, - перегляд у бік збільшення історичних оцінок споживання нафти Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) в Африці; сильніші, ніж очікувалося, дані про попит у Європі; коригування прогнозів щодо електромобілів (EV) на західних ринках.

За матеріалами: EnKorr
Ключові теги: прогноз
 

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