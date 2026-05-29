Парламент схвалив у першому читанні базову соціальну допомогу на постійній основі

10:24 29.05.2026 |

Право

Верховна Рада у четвер, 28 травня, підтримала запровадження в Україні базової соціальної допомоги для малозабезпечених родин. Відповідний законопроєкт №15094 пройшов перше читання, його підтримали 235 народних депутатів.

"Це запровадження базової соціальної допомоги для малозабезпечених родин. Адресність соціальної допомоги - це 37-й параграф угоди з МВФ, адресність соціальної допомоги - це частина Ukraine Facility і це окремий проєкт Spirit, який уклало Міністерство соціальної політики", - сказала депутатка Галина Третьякова, яка представляла законопроєкт.

Розмір допомоги залежатиме від так званої базової величини - мінімального стандарту доходу, який встановлюватимуть щороку в законі про державний бюджет. Він не може бути меншим, ніж прожитковий мінімум для працездатних осіб.

У 2026 році цей показник становить 3328 грн.

Сама допомога розраховуватиметься як різниця між тим, скільки сім'я повинна отримувати за нормативом, і тим, скільки вона реально заробляє.

Ухвалення законопроєкту розблокує отримання Україною $860 млн фінансової допомоги від міжнародних партнерів.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,2653
  0,0343
 0,08
EUR
 1
 51,4363
  0,1063
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 09:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9258  0,00 0,00 44,4429  0,02 0,04
EUR 51,2296  0,10 0,19 51,8325  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,2750  0,02 0,03 44,3050  0,02 0,03
EUR 51,5228  0,01 0,03 51,5444  0,01 0,03

