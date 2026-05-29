Парламент схвалив у першому читанні базову соціальну допомогу на постійній основі
10:24 29.05.2026 |
Верховна Рада у четвер, 28 травня, підтримала запровадження в Україні базової соціальної допомоги для малозабезпечених родин. Відповідний законопроєкт №15094 пройшов перше читання, його підтримали 235 народних депутатів.
"Це запровадження базової соціальної допомоги для малозабезпечених родин. Адресність соціальної допомоги - це 37-й параграф угоди з МВФ, адресність соціальної допомоги - це частина Ukraine Facility і це окремий проєкт Spirit, який уклало Міністерство соціальної політики", - сказала депутатка Галина Третьякова, яка представляла законопроєкт.
Розмір допомоги залежатиме від так званої базової величини - мінімального стандарту доходу, який встановлюватимуть щороку в законі про державний бюджет. Він не може бути меншим, ніж прожитковий мінімум для працездатних осіб.
У 2026 році цей показник становить 3328 грн.
Сама допомога розраховуватиметься як різниця між тим, скільки сім'я повинна отримувати за нормативом, і тим, скільки вона реально заробляє.
Ухвалення законопроєкту розблокує отримання Україною $860 млн фінансової допомоги від міжнародних партнерів.
