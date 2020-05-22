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В КСУ поступило еще одно представление о признании неконституционным закона о рынке земли
18:47 21.05.2020 |
В Конституционный суд Украины поступило еще одно представление о признании неконституционным закона о рынке земли.
Как сообщается на сайте КС, 14 мая 2020 года в суд поступило конституционное представление 53 народных депутатов относительно соответствия Конституции закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" от 31 марта 2020 года.
Авторы ходатайства просят суд признать оспариваемый закон таким, что не соответствует Конституции Украины.
Уполномоченные представители субъекта права на конституционное представление по доверенности - народные депутаты от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Василий Нимченко и Наталья Королевская.
В своем обращении народные депутаты утверждают, что соответствующий законопроект был принят с нарушением процедуры, а именно, по их мнению, в сессионном зале Верховной Рады физически не находилось необходимого для принятия решения количества народных депутатов, то есть минимум 226 парламентариев.
Авторы представления утверждают, что отдельные народные депутаты указывали на это председательствующему на заседании парламента, однако он проигнорировал такие замечания. По версии субъектов обращения в КС, при голосовании за отдельные поправки к данному закону в сессионном зале находилось 213-217 народных депутатов, а такое количество законодателей в сессионном зале вообще делает невозможным принятие любых решений.
Кроме того, депутаты считают, что сам факт проведения внеочередного пленарного заседания 31 марта сомнительный с точки зрения соблюдения верховенства права.
Они объясняют, что 30 марта в 15.48 на сайте Верховной Рады была обнародована информация о созыве председателем парламента по требованию президента внеочередного пленарного заседания в 16.30. То есть внеочередное заседание должно было состояться через 40 минут после его созыва. Но Конституция не содержит понятия внеочередного пленарного заседания Верховной Рады, а определяет возможность проведения внеочередной сессии парламента.
Как сообщал УНИАН, 28 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения", который Верховная Рада приняла 31 марта.
4 мая в Конституционный суд поступило конституционное представление 48 народных депутатов относительно соответствия Конституции отдельных положений этого закона и Земельного кодекса. Представлять авторов представления в КС будут лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и депутат Сергей Власенко.
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