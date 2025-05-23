Фінансові новини
- |
- 23.05.25
- |
- 18:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Невдачі неодмінно будуть, і те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху"
Джеймі Даймон
В Україні зареєстровано першу товарну аграрну ноту: її отримав Kernel Веревського
18:06 23.05.2025 |
Найбільший виробник та експортер соняшникової олії в Україні Kernel став першою в нашій країні компанією, що отримала товарну аграрну ноту. Про це повідомила пресслужба компанії.
Цей документ Kernel зареєстрував у Реєстрі аграрних нот, адміністрованому Національним депозитарієм України, та депонував у Центральному депозитарії цінних паперів.
Зазначається, що завдяки цьому інструмент може використовуватись як надійна застава у фінансових операціях і виступати альтернативою традиційним механізмам агрофінансування.
"Ми бачимо майбутнє за цифровізацією та стандартизацією процесів. Використання аграрної ноти - це не просто інструмент, а фундамент для прозорої та ефективної взаємодії між учасниками агроринку", - зазначив комерційний директор Kernel в Україні Олександр Головін.
Випуск аграрної ноти відбувся за підтримки проєкту IFC "Розвиток доступу агросектору України до ринків капіталу", що реалізується у партнерстві зі Швейцарською Конфедерацією.
Інструмент дозволяє використовувати ноту як заставу у фінансових операціях, що особливо актуально у складних економічних умовах.
На відміну від звичних аграрних розписок, аграрна нота має вищу ліквідність та юридичну прозорість, а отже - може обертатися на відкритому ринку.
Першу фінансову аграрну ноту 6 березня видало ТОВ "Агрофірма-Обрій" із Хмельницької області компанії "АП Імпорт".
Товарна аграрна нота відрізняється від фінансової тим, що базується не на грошових зобов'язаннях, а на постачанні реального товару, наприклад, зерна чи олійних культур.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Угода про надра: Україна і США офіційно запустили інвестфонд
ТОП-НОВИНИ
|Україна планує встановити авіоніку SAAB на військові літаки радянського виробництва
|Залужний: Експорт зброї - джерело ресурсу для виживання та розвитку України
|Міністри фінансів G7 засудили війну РФ в Україні: комюніке
|Рада ЄC наступного тижня проведе слухання щодо позбавлення Угорщини права голосу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Меблі для фрілансерів: що потрібно для зручного домашнього офісу?
|З 14 по 22 травня в аукціонному домі Goldens відбудуться торги аукціону «Українське колекційне мистецтво»
У РУБРИЦІ
|В Україні зареєстровано першу товарну аграрну ноту: її отримав Kernel Веревського
|Укренерго планує збільшити обсяги передавання електроенергії наявними лініями
|Укроборонпром та бельгійська KNDS разом вироблятимуть 30 мм боєприпаси
|Власник «Парусу» та готелю «Україна» Кріппа може купити Міжнародний виставковий центр
|У Monobank тепер можна генерувати КЕП
|Суд погодив залучення нового інвестора для «Гаврилівських курчат»
Бізнес
|Google впоралась із генерацією написів у новій моделі Imagen 4
|Український броньовик «Варта 2» пройшов випробування та готовий до серійного виробництва
|Telegram отримав перший прибуток у розмірі $540 млн та готується до випуску облігацій
|Власники Tesla додають саморобні ручки дверей, щоб не потрапити у пастку — їх вже виготовляють серійно
|OpenAI розробляє ШІ-пристрій, але не у форматі носимого гаджета — WSJ
|ЗМІ: Microsoft веде переговори з Valve про запуск Steam на консолях Xbox
|OpenAI купує за $6.5 мільярдів стартап Джоні Айва — колишнього дизайнера Apple