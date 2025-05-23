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АНАЛІТИКА

В Україні зареєстровано першу товарну аграрну ноту: її отримав Kernel Веревського

 

Найбільший виробник та експортер соняшникової олії в Україні Kernel став першою в нашій країні компанією, що отримала товарну аграрну ноту. Про це повідомила пресслужба компанії.

Цей документ Kernel зареєстрував у Реєстрі аграрних нот, адміністрованому Національним депозитарієм України, та депонував у Центральному депозитарії цінних паперів.

Зазначається, що завдяки цьому інструмент може використовуватись як надійна застава у фінансових операціях і виступати альтернативою традиційним механізмам агрофінансування.

"Ми бачимо майбутнє за цифровізацією та стандартизацією процесів. Використання аграрної ноти - це не просто інструмент, а фундамент для прозорої та ефективної взаємодії між учасниками агроринку", - зазначив комерційний директор Kernel в Україні Олександр Головін.

Випуск аграрної ноти відбувся за підтримки проєкту IFC "Розвиток доступу агросектору України до ринків капіталу", що реалізується у партнерстві зі Швейцарською Конфедерацією.

Інструмент дозволяє використовувати ноту як заставу у фінансових операціях, що особливо актуально у складних економічних умовах.

На відміну від звичних аграрних розписок, аграрна нота має вищу ліквідність та юридичну прозорість, а отже - може обертатися на відкритому ринку.

Першу фінансову аграрну ноту 6 березня видало ТОВ "Агрофірма-Обрій" із Хмельницької області компанії "АП Імпорт".

Товарна аграрна нота відрізняється від фінансової тим, що базується не на грошових зобов'язаннях, а на постачанні реального товару, наприклад, зерна чи олійних культур.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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