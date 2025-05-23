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«Євросолідарність» зареєструвала законопроєкт про персональну відповідальність членів РНБО за незаконні рішення щодо санкцій
Фракція "Європейська солідарність" зареєструвала законопроєкт №13311, що пропонує персональну відповідальність членів РНБО за незаконні санкційні рішення. Ініціативу презентувала співголова фракції Ірина Геращенко, повідомляється на сайті політичної сили.
Проєкт передбачає компенсацію завданої шкоди у разі визнання указу президента щодо санкцій незаконним. Витрати мають покривати особи, які голосували за ці рішення, а не держава чи громадяни. Суд визначатиме розмір компенсації, враховуючи втрачені активи та прибутки.
Геращенко наголошує, що законопроєкт має забезпечити відповідальність влади за політично вмотивовані переслідування. За її словами, Петро Порошенко впевнений, що українські та міжнародні суди визнають дії РНБО незаконними.
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