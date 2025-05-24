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В Україні розробили «шахедоподібний» дрон «Батяр»
22:30 23.05.2025 |
В Україні розробили новий багатоцільовий ударний дрон «Батяр», здатний долати відстань понад 800 км.
БПЛА виготовляє українська компанія DeepStrikeTech, у якій розповіли деталі про дрон «Мілітарному».
Спочатку «Батяр» розроблявся як дрон-камікадзе для глибоких ударів, проте з часом його можливості було розширено.
Його можна використовувати як фальшиву ціль, бомбардувальник або фронтовий дрон-камікадзе - залежно від встановленого навантаження та програмного забезпечення.
60-кілограмовий безпілотник із бензиновим двигуном у версії для далекобійних операцій несе бойову частину масою 18 кг.
Однією з цілей розробки було створення легкого безпілотника, який запускається з катапульти або з автомобіля - без підготовлених майданчиків чи спеціального обладнання.
Заявлено, що, заходячи на ціль у крутому піке, дрон навіть у пошкодженому стані здатен утримувати заданий курс.
Характерна форма планера справді нагадує російсько-іранський «Шахед», однак схожість - лише візуальна. Аеродинаміка «Батяра» була повністю прорахована інженерами компанії, які здебільшого спиралися на західну технічну документацію.
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