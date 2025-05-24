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АНАЛІТИКА

В Україні розробили «шахедоподібний» дрон «Батяр»

22:30 23.05.2025 |

Економіка

В Україні розробили «шахедоподібний» дрон «Батяр»

 

В Україні розробили новий багатоцільовий ударний дрон «Батяр», здатний долати відстань понад 800 км.

БПЛА виготовляє українська компанія DeepStrikeTech, у якій розповіли деталі про дрон «Мілітарному».

В Україні розробили «шахедоподібний» дрон «Батяр»

 

Спочатку «Батяр» розроблявся як дрон-камікадзе для глибоких ударів, проте з часом його можливості було розширено.

Його можна використовувати як фальшиву ціль, бомбардувальник або фронтовий дрон-камікадзе - залежно від встановленого навантаження та програмного забезпечення.

60-кілограмовий безпілотник із бензиновим двигуном у версії для далекобійних операцій несе бойову частину масою 18 кг.

Однією з цілей розробки було створення легкого безпілотника, який запускається з катапульти або з автомобіля - без підготовлених майданчиків чи спеціального обладнання.

Заявлено, що, заходячи на ціль у крутому піке, дрон навіть у пошкодженому стані здатен утримувати заданий курс.

Характерна форма планера справді нагадує російсько-іранський «Шахед», однак схожість - лише візуальна. Аеродинаміка «Батяра» була повністю прорахована інженерами компанії, які здебільшого спиралися на західну технічну документацію.
 

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