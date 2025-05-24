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АНАЛІТИКА

Зеленський: вже забезпечені 2/3 додаткового фінансування для виробництва артилерії

22:21 23.05.2025 |

Економіка

 

Президент України Володимир Зеленський повідомив про залучення більшої частини зовнішнього фінансування для виробництва артилерії і висловив впевненість, що зовнішнє фінансування виробництва дронів також буде забезпечене.

"Була доповідь сьогодні міністра закордонних справ України Андрія Сибіги. Щодо завдань для нього. Перше: забезпечити додаткове фінансування для виробництва артилерії - снарядів. Результат є - дві третини коштів уже забезпечені. Друге: додаткове фінансування коштів на виробництво дронів в Україні. Кошти будуть", - сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні у п'ятницю.

Він також повідомив, що Україна готується до участі у заході у форматі "великої сімки" і подякував МЗС за роботу.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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