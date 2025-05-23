Падіння цін промвиробників в Україні у квітні 2025р склало 3,7% - Держстат

Ціни виробників промислової продукції України у квітні 2025 року
знизились на 3,7%, тоді як у березні зростання цін становило 0,7%, у
лютому – 1,1%, у січні - 0,6%, повідомила Державна служба статистики
(Держстат).
Держстат уточнив, що у межах України у квітні ціни промвиробників
впали на 4,3%, тоді як у разі постачання за межі країни промціни зросли
на 1,1%.
Згідно з даними статвідомства, у річному вимірі (щодо аналогічного
місяця минулого року) за підсумками квітня 2025 року ціни у
промисловості зросли на 41,6%.
Відомство додало, що у квітні порівняно з березнем поточного року
падіння цін промвиробників відбулося за рахунок зниження цін у
постачанні електроенергії та газу – на 8,8%, виробництві енергії – на
8,1%, у добувній промисловості та розробленні кар'єрів - на 4%, у
добуванні сирої нафти та природного газу – на 5,5%, видобутку металевих
руд - на 4,9%, кам'яного вугілля – на 0,4%,
Ціни зросли у харчовій промисловості – на 2%, виробництві товарів
короткострокового використання – на 1,7%, у переробній промисловості,
виробництві електричного устаткування та металургійному виробництві - на
1,3%, виробництві товарів тривалого використання – на 1%, виробництві
гумових і пластмасових виробів та хімічної продукції – на 0,9%, у
машинобудуванні та деревообробній промисловості – на 0,8%, у виробництві
фармпродукції – на 0,7%, комп'ютерів, електронної та оптичної продукції
– на 0,2%.
Водночас ціни знизилися у виробництві коксу та продуктів нафтопереробки – на 3,9% та текстильному виробництві – на 0,2%.
Зміна цін виробників промислової продукції в квітні 2025 року*, %
|
| квітень до березня 2025
| квітень 2025 до квітня 2024
| січень-квітень 2025 до січня-квітня 2024
|Промисловість
|96.3
|141.6
|140.4
|Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
| 96.0
| 105.8
| 107.6
| Добування кам'яного вугілля
| 99.6
| 101.5
| 100.6
| Добування сирої нафти та природного газу
| 94.5
| 106.9
| 110.4
| Добування металевих руд
| 95.1
| 110.8
| 112.2
|Переробна промисловість
| 101.3
| 114.2
| 113.6
| Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
| 102.0
| 123.1
| 121.3
| Виробництво м'яса та м'ясних продуктів
| 104.3
| 117.4
| 112.9
| Виробництво молочних продуктів
| 100.6
| 119.9
| 120.8
| Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів
| 101.2
| 117.8
| 116.3
| Виробництво цукру
| 104.6
| 107.3
| 101.7
| Виробництво напоїв
| 101.2
| 109.3
| 108.7
| Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
| 99.8
| 110.4
| 109.9
| Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
| 100.8
| 108.8
| 107.7
| Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
| 96.1
| 89.9
| 89.2
| Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
| 100.9
| 109.0
| 109.5
| Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
| 100.7
| 124.9
| 129.4
| Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
| 100.9
| 110.0
| 109.9
| Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устаткування
| 101.3
| 108.9
| 109.2
| Машинобудування
| 100.8
| 109.6
| 109.1
| Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції
| 100.2
| 107.6
| 107.7
| Виробництво електричного устаткування
| 101.3
| 112.8
| 111.8
| Виробництво машин і устатковання, н.в.і.у.
| 100.6
| 110.3
| 110.1
| Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів
| 100.8
| 108.5
| 108.1
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
| 91.2
| 176.4
| 173.2
| Товари проміжного споживання
| 100.6
| 110.8
| 110.8
| Інвестиційні товари
| 100.9
| 110.5
| 110.4
| Споживчі товари короткострокового використання
| 101.7
| 120.8
| 119.5
| Споживчі товари тривалого використання
| 101.0
| 106.8
| 106.0
| Енергія
| 91.9
| 161.7
| 160.2
*Дані
наведено без урахування тимчасово окупованих територій Російською
Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.