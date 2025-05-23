Падіння цін промвиробників в Україні у квітні 2025р склало 3,7% - Держстат

Ціни виробників промислової продукції України у квітні 2025 року знизились на 3,7%, тоді як у березні зростання цін становило 0,7%, у лютому – 1,1%, у січні - 0,6%, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

Держстат уточнив, що у межах України у квітні ціни промвиробників впали на 4,3%, тоді як у разі постачання за межі країни промціни зросли на 1,1%.

Згідно з даними статвідомства, у річному вимірі (щодо аналогічного місяця минулого року) за підсумками квітня 2025 року ціни у промисловості зросли на 41,6%.

Відомство додало, що у квітні порівняно з березнем поточного року падіння цін промвиробників відбулося за рахунок зниження цін у постачанні електроенергії та газу – на 8,8%, виробництві енергії – на 8,1%, у добувній промисловості та розробленні кар'єрів - на 4%, у добуванні сирої нафти та природного газу – на 5,5%, видобутку металевих руд - на 4,9%, кам'яного вугілля – на 0,4%,

Ціни зросли у харчовій промисловості – на 2%, виробництві товарів короткострокового використання – на 1,7%, у переробній промисловості, виробництві електричного устаткування та металургійному виробництві - на 1,3%, виробництві товарів тривалого використання – на 1%, виробництві гумових і пластмасових виробів та хімічної продукції – на 0,9%, у машинобудуванні та деревообробній промисловості – на 0,8%, у виробництві фармпродукції – на 0,7%, комп'ютерів, електронної та оптичної продукції – на 0,2%.

Водночас ціни знизилися у виробництві коксу та продуктів нафтопереробки – на 3,9% та текстильному виробництві – на 0,2%.

Зміна цін виробників промислової продукції в квітні 2025 року*, %

квітень до березня 2025 квітень 2025 до квітня 2024 січень-квітень 2025 до січня-квітня 2024 Промисловість 96.3 141.6 140.4 Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 96.0 105.8 107.6 Добування кам'яного вугілля 99.6 101.5 100.6 Добування сирої нафти та природного газу 94.5 106.9 110.4 Добування металевих руд 95.1 110.8 112.2 Переробна промисловість 101.3 114.2 113.6 Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів 102.0 123.1 121.3 Виробництво м'яса та м'ясних продуктів 104.3 117.4 112.9 Виробництво молочних продуктів 100.6 119.9 120.8 Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів 101.2 117.8 116.3 Виробництво цукру 104.6 107.3 101.7 Виробництво напоїв 101.2 109.3 108.7 Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 99.8 110.4 109.9 Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 100.8 108.8 107.7 Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 96.1 89.9 89.2 Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 100.9 109.0 109.5 Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 100.7 124.9 129.4 Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції 100.9 110.0 109.9 Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устаткування 101.3 108.9 109.2 Машинобудування 100.8 109.6 109.1 Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 100.2 107.6 107.7 Виробництво електричного устаткування 101.3 112.8 111.8 Виробництво машин і устатковання, н.в.і.у. 100.6 110.3 110.1 Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів 100.8 108.5 108.1 Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 91.2 176.4 173.2 Товари проміжного споживання 100.6 110.8 110.8 Інвестиційні товари 100.9 110.5 110.4 Споживчі товари короткострокового використання 101.7 120.8 119.5 Споживчі товари тривалого використання 101.0 106.8 106.0 Енергія 91.9 161.7 160.2

*Дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.