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АНАЛІТИКА

АОЗ отримала право оплачувати доставлення товарів з-за кордону

23:38 23.05.2025 |

Економіка

 

Кабінет міністрів схвалив постанову, що дозволяє Агентству оборонних закупівель Міністерства оборони оплачувати з державного бюджету додаткові послуги, пов'язані з виконанням оборонних контрактів. Про це повідомило Міноборони.

Розширення повноважень агенції має прискорити процес оборонних закупівель, особливо за кордоном, наголосили в міністерстві.

Новий порядок дозволяє АОЗ спрямовувати бюджетні кошти на оплату:

→ митних платежів;
→ транспортно-експедиційних послуг;
→ логістичних, брокерських та агентських послуг;
→ комісійних витрат;
→ витрат, пов'язаних із відкриттям і веденням рахунків в іноземних банках.

"На сьогодні АОЗ має 30 контрактів з іноземними виробниками, які виконуються, з 13 країн світу. Постанова дозволить реалізовувати міжнародні проєкти із закупівлі боєприпасів та озброєння за кордоном у світових виробників та забезпечити їх логістику по території ЄС", - зазначив директор департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський.

Голова АОЗ Арсен Жумаділов пояснив, що іноземні виробники не завжди готові забезпечити доставлення своєї продукції до України через воєнні ризики. Раніше в таких ситуаціях АОЗ не мала реального механізму забезпечити доставлення товарів. Тепер це змінюється.

За його словами, рішення Кабміну дозволить скоротити кількість договорів із посередниками за умови укладання контрактів із виробниками.

За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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