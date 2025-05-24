АОЗ отримала право оплачувати доставлення товарів з-за кордону

Кабінет міністрів схвалив постанову, що дозволяє Агентству оборонних закупівель Міністерства оборони оплачувати з державного бюджету додаткові послуги, пов'язані з виконанням оборонних контрактів. Про це повідомило Міноборони.

Розширення повноважень агенції має прискорити процес оборонних закупівель, особливо за кордоном, наголосили в міністерстві.

Новий порядок дозволяє АОЗ спрямовувати бюджетні кошти на оплату:

→ митних платежів;

→ транспортно-експедиційних послуг;

→ логістичних, брокерських та агентських послуг;

→ комісійних витрат;

→ витрат, пов'язаних із відкриттям і веденням рахунків в іноземних банках.

"На сьогодні АОЗ має 30 контрактів з іноземними виробниками, які виконуються, з 13 країн світу. Постанова дозволить реалізовувати міжнародні проєкти із закупівлі боєприпасів та озброєння за кордоном у світових виробників та забезпечити їх логістику по території ЄС", - зазначив директор департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський.

Голова АОЗ Арсен Жумаділов пояснив, що іноземні виробники не завжди готові забезпечити доставлення своєї продукції до України через воєнні ризики. Раніше в таких ситуаціях АОЗ не мала реального механізму забезпечити доставлення товарів. Тепер це змінюється.

За його словами, рішення Кабміну дозволить скоротити кількість договорів із посередниками за умови укладання контрактів із виробниками.