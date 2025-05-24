Фінансові новини
- |
- 24.05.25
- |
- 00:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
АОЗ отримала право оплачувати доставлення товарів з-за кордону
23:38 23.05.2025 |
Кабінет міністрів схвалив постанову, що дозволяє Агентству оборонних закупівель Міністерства оборони оплачувати з державного бюджету додаткові послуги, пов'язані з виконанням оборонних контрактів. Про це повідомило Міноборони.
Розширення повноважень агенції має прискорити процес оборонних закупівель, особливо за кордоном, наголосили в міністерстві.
Новий порядок дозволяє АОЗ спрямовувати бюджетні кошти на оплату:
→ митних платежів;
→ транспортно-експедиційних послуг;
→ логістичних, брокерських та агентських послуг;
→ комісійних витрат;
→ витрат, пов'язаних із відкриттям і веденням рахунків в іноземних банках.
"На сьогодні АОЗ має 30 контрактів з іноземними виробниками, які виконуються, з 13 країн світу. Постанова дозволить реалізовувати міжнародні проєкти із закупівлі боєприпасів та озброєння за кордоном у світових виробників та забезпечити їх логістику по території ЄС", - зазначив директор департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський.
Голова АОЗ Арсен Жумаділов пояснив, що іноземні виробники не завжди готові забезпечити доставлення своєї продукції до України через воєнні ризики. Раніше в таких ситуаціях АОЗ не мала реального механізму забезпечити доставлення товарів. Тепер це змінюється.
За його словами, рішення Кабміну дозволить скоротити кількість договорів із посередниками за умови укладання контрактів із виробниками.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Угода про надра: Україна і США офіційно запустили інвестфонд
|Україна планує встановити авіоніку SAAB на військові літаки радянського виробництва
|Залужний: Експорт зброї - джерело ресурсу для виживання та розвитку України
|Міністри фінансів G7 засудили війну РФ в Україні: комюніке
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Меблі для фрілансерів: що потрібно для зручного домашнього офісу?
|З 14 по 22 травня в аукціонному домі Goldens відбудуться торги аукціону «Українське колекційне мистецтво»
У РУБРИЦІ
|АОЗ отримала право оплачувати доставлення товарів з-за кордону
|В Україні розробили «шахедоподібний» дрон «Батяр»
|Зеленський: вже забезпечені 2/3 додаткового фінансування для виробництва артилерії
|В Україні зареєстровано першу товарну аграрну ноту: її отримав Kernel Веревського
|Угода про надра: Україна і США офіційно запустили інвестфонд
|«Євросолідарність» зареєструвала законопроєкт про персональну відповідальність членів РНБО за незаконні рішення щодо санкцій
Бізнес
|Google впоралась із генерацією написів у новій моделі Imagen 4
|Український броньовик «Варта 2» пройшов випробування та готовий до серійного виробництва
|Telegram отримав перший прибуток у розмірі $540 млн та готується до випуску облігацій
|Власники Tesla додають саморобні ручки дверей, щоб не потрапити у пастку — їх вже виготовляють серійно
|OpenAI розробляє ШІ-пристрій, але не у форматі носимого гаджета — WSJ
|ЗМІ: Microsoft веде переговори з Valve про запуск Steam на консолях Xbox
|OpenAI купує за $6.5 мільярдів стартап Джоні Айва — колишнього дизайнера Apple