Orlen заявив про зацікавленість у партнерстві з державною Укрнафтою

Польська нафтогазова група Orlen зацікавлена в збільшенні своєї присутності на українському ринку та розглядає можливість придбання частки в державній "Укрнафті".

Про це повідомив президент Orlen Іренеуш Фанфара під час пресконференції.

"Ми почали розмову про можливість нашої участі в "Укрнафті". Ми перебуваємо в процесі як один із партнерів. Чи буде це зобов'язання і яким воно буде - це питання переговорів із українською стороною.", - заявив Фанфара.

За його словами, український ринок є стратегічно важливим для групи, зокрема для нафтопереробного заводу в Можейках (Литва), який реалізує в Україні близько 18% своєї продукції.

"Ми віримо, що війна закінчиться і що переможницею стане Україна. Ми хотіли би брати участь у цьому ринку більше, ніж зараз. Ми є одним із основних партнерів, які поставляють паливо в Україну, і хотіли б зміцнити цю позицію", - зауважив Фанфара.

Orlen - це польська компанія, яка займається нафтопереробкою та дистрибуцією паливно-мастильних матеріалів як оптом, так і через власну мережу автозаправних станцій.

Результати "Укрнафти"

Нагадаємо, в квітні 2026 року мережа автозаправних комплексів "Укрнафта" вперше вийшла на перше місце за обсягами реалізації пального, обійшовши ОККО та WOG.

Після повернення "Укрнафти" під контроль держави, компанія за три роки досягла фінансових результатів, які в рази перевищують показники майже 20 років її діяльності за попереднього управління, пов'язаного з Ігорем Коломойським.

Також у травні "Укрнафта" заявила про зменшення кількості ремонтів свердловин і збільшення ефективності видобутку завдяки використанню сучасного насосного обладнання від світових лідерів галузі.