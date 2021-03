Водород для отопления зданий – плохой вариант декарбонизации теплоснабжения

Организация The International Council on Clean Transportation (ICCT) опубликовала небольшой доклад Hydrogen for heating? Decarbonization options for households in the European Union in 2050 («Водород для отопления? Варианты декарбонизации для домохозяйств в Европейском союзе в 2050 году»).

В этом исследовании сравнивается прогнозная стоимость нескольких технологий отопления жилых помещений с низким или нулевым уровнем выбросов парниковых газов (ПГ) в 2050 году: (1) водородные котлы, (2) водородные топливные элементы со вспомогательным водородным котлом для холодных периодов, (3) воздушные тепловые насосы, использующие возобновляемую электроэнергию, и (4) тепловые насосы со вспомогательным водородным котлом для холодных периодов.

В исследовании рассматривается (а) низкоуглеродный водород (SMR+CCS), полученный с помощью парового риформинга метана (SMR) в сочетании с улавливанием и хранением углерода (CCS), и (б) водород, произведенный из возобновляемой электроэнергии с использованием электролиза. Углеродный след такого водорода принимается равным нулю.

Анализ показывает, что воздушные тепловые насосы будут являться наиболее рентабельной технологией отопления жилых помещений в 2050 году. Результаты представлены на следующем графике (в треугольниках показан потенциал снижения выбросов в процентах):

Анализ чувствительности показал, что даже если бы стоимость природного газа была на 50% ниже или цены на возобновляемую электроэнергию были бы на 50% выше в 2050 году по сравнению с основными предположениями доклада, тепловые насосы все равно были бы более рентабельными, чем водородные котлы или топливные элементы.

Авторы также отмечают, что возобновляемый электролизный водород может быть конкурентоспособным по стоимости с водородом SMR+CCS в 2050 году.

В то же время повышение энергоэффективности зданий для снижения спроса на тепло является более эффективной стратегией для достижения сокращения выбросов парниковых газов, чем любой из способов отопления с низким уровнем выбросов парниковых газов, которые оцениваются в докладе.

Анализ показывает, в процессе производства водорода из природного газа с улавливанием и хранения углерода не получится снизить выбросы полностью. Технологии CCS не обладают 100% эффективностью в плане устранения выбросов, кроме того, остается эмиссия в процессе добычи и транспортировки метана.

Задачи перехода к климатически нейтральному состоянию в европейских странах подразумевают, что в энергосистемах (почти) не будет места для природного газа. Поэтому газовая промышленность пытается «продавить» идею, что можно заместить ископаемый газ водородом, используя существующую газовую распределительную инфраструктуру, и заменить газовые отопительные приборы водородными. Соответствующие эксперименты уже ведутся.

Напомним, что в Британии в апреле откроется первый прототип деревенского дома на две семьи, в котором кухонные плиты, духовки и бойлеры работают исключительно на водородном топливе. Он не предназначен для постоянного проживания, но станет важным этапом в переходе Великобритании на водородную экономику.