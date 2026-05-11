Новий урядовий проєкт допоможе людям 50+ отримати стажування та роботу

Уряд запускає проєкт «Досвід має значення», у межах якого українці віком понад 50 років зможуть навчатися, стажуватися та працевлаштовуватися в компаніях.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що, за результатами дослідження «Ринок праці після 50 років», 65% компаній говорили про бар'єр цифрових навичок у людей віком понад 50 років, а 60% визнають вплив вікових стереотипів під час наймання.

За словами Свириденко, програма «Досвід має значення» націлена на стимулювання роботодавців та створення можливостей для людей із досвідом, щоб вони поверталися на ринок праці. Зокрема, проєкт передбачає:

навчання - оновлення резюме, адаптацію до сучасних вимог ринку праці та здобуття практичних навичок;

зустріч із роботодавцем і обговорення формату співпраці;

працевлаштування або короткострокове стажування в компанії, під час якого кандидат знайомиться з робочим процесом, а роботодавець може оцінити його відповідність посаді.

Як зазначається на сайті Державної служби зайнятості, навчання за програмою безоплатне, а оплата за стажування визначатиметься самим роботодавцем.