Через Prozorro.Продажі продано землі на ₴10 млрд — звіт Мінекономіки

Вартість угод за результатами земельних аукціонів в державній електронній системі Prozorro.Продажі з 2021 року сягнула 10 млрд грн; це сукупна ціна, встановлена на торгах за продаж та щорічну оренду землі.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, передає Укрінформ.ч

Зазначається, що за весь час реформи земельні торги в системі оголосили 4,3 тис. організаторів: громади, державний проєкт Земельний банк, приватні виконавці та приватні землевласники. Через Prozorro.Продажі вони реалізували 37 тис. ділянок. Це були оренда, продаж приватних сільгоспділянок та реалізація арештованих земель.

Продаж державних та комунальних сільгоспземель відповідно до законодавства й надалі залишається забороненим.

Найдорожчою проданою ділянкою за весь час став 1 га землі рекреаційного призначення на Житомирщині: Житомирська міськрада продала її за 106 млн грн.

Серед сільгоспділянок, переданих в оренду через систему, лідирують 4000 га землі у Кіровоградській області від Зембанку: переможець щорічно сплачує за неї понад 65,5 млн грн.

«Земельні торги в Prozorro.Продажі показали головне: коли доступ до активів відкритий, а правила однакові для всіх, земля починає працювати ефективніше. Для нас принципово, що система дає прозорість на кожному етапі - від оголошення лота до фінальної ціни», - наголосив заступник міністра економіки Денис Башлик.

За словами СЕО Prozorro.Продажі Сергія Бута, земельні торги - сталий інструмент для залучення коштів громадами та державою. Цей напрямок входить до п'ятірки найбільших за отриманим доходом у системі Prozorro.Продажі. Обсяги торгів і рівень доходу демонструють постійне зростання, починаючи з моменту запуску у 2021 році.

"За ділянки різного типу призначення в середньому змагаються по три учасники на торги, а за окремі лоти конкуренція сягає понад пів сотні учасників", - повідомив він.

Дві третини земельних аукціонів, що відбулися в системі з 2021 року, припадають на землі сільськогосподарського призначення:

с/г землі - 28,3 тис. торгів,

громадської забудови - 3,1 тис. торгів,

промисловості, транспорту, зв'язку та ін. - 2,2 тис. торгів,

водного фонду - 1,8 тис. торгів,

житлової забудови - 1,1 тис. торгів.

За даними публічного модуля аналітики bi.prozorro.sale, лідером за кількістю торгів та доходом від суборенди сільгоспземель є Земельний банк. За підсумками майже тисячі торгів переможці щорічно сплачуватимуть майже 1,1 млрд грн.

До першої трійки організаторів за кількістю залучених коштів від оренди сільгоспділянок також входять Буринська громада на Сумщині (36 млн грн щорічно) та Окнянська громада на Одещині (30,6 млн грн на рік).