Кабінет Міністрів України оновив програму «Власна справа»

Кабінет міністрів оновив модель роботи програми "Власна справа" із 1 вересня.

Як передає Укрінформ, про це повідомила Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко у Телеграмі.

"З 1 вересня 2026 року програма працюватиме за новою моделлю. Це повний цикл підтримки як для тих, хто лише планує відкрити власну справу, так і для вже працюючих підприємців: на старт бізнесу - від 100 до 300 тисяч грн (з можливістю збільшення до 500 тисяч грн); на масштабування - від 500 тисяч до 1,5 млн грн (з можливістю збільшення до 2,5 млн грн)", - написала Свириденко.

Вона зауважила, що розмір гранту залежить від кількості створених робочих місць, регіону, галузі та категорії заявника. Отримані кошти підприємці можуть спрямувати на придбання обладнання, оренду і ремонт приміщення, впровадження цифровізації, маркетинг, розширення команди та розвиток виробництва.

"Цього року ми розширили можливості програми для учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни та їхніх родин, а також сімей загиблих захисників і захисниць - збільшили мікрогранти до 300-500 тисяч грн залежно від кількості робочих місць, для молоді - до 200 тисяч грн на старт бізнесу", - повідомила Свириденко.

Очільниця уряду додала, що у межах політики «Зроблено в Україні» мікрогранти вже допомогли понад 34 тис. українців відкрити бізнес, створити 60 тис. робочих місць і залучити понад 6,8 млрд грн в економіку.