Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кабінет Міністрів України оновив програму «Власна справа»

09:51 08.05.2026 |

Економіка

Кабінет міністрів оновив модель роботи програми "Власна справа" із 1 вересня.

Як передає Укрінформ, про це повідомила Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко у Телеграмі.

"З 1 вересня 2026 року програма працюватиме за новою моделлю. Це повний цикл підтримки як для тих, хто лише планує відкрити власну справу, так і для вже працюючих підприємців: на старт бізнесу - від 100 до 300 тисяч грн (з можливістю збільшення до 500 тисяч грн); на масштабування - від 500 тисяч до 1,5 млн грн (з можливістю збільшення до 2,5 млн грн)", - написала Свириденко.

Вона зауважила, що розмір гранту залежить від кількості створених робочих місць, регіону, галузі та категорії заявника. Отримані кошти підприємці можуть спрямувати на придбання обладнання, оренду і ремонт приміщення, впровадження цифровізації, маркетинг, розширення команди та розвиток виробництва.

"Цього року ми розширили можливості програми для учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни та їхніх родин, а також сімей загиблих захисників і захисниць - збільшили мікрогранти до 300-500 тисяч грн залежно від кількості робочих місць, для молоді - до 200 тисяч грн на старт бізнесу", - повідомила Свириденко.

Очільниця уряду додала, що у межах політики «Зроблено в Україні» мікрогранти вже допомогли понад 34 тис. українців відкрити бізнес, створити 60 тис. робочих місць і залучити понад 6,8 млрд грн в економіку.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,8033
  0,0495
 0,11
EUR
 1
 51,5433
  0,0714
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 09:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4633  0,06 0,13 44,0296  0,03 0,08
EUR 51,1958  0,06 0,11 51,8413  0,06 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,8300  0,02 0,03 43,8600  0,02 0,03
EUR 51,4871  0,09 0,18 51,5047  0,09 0,18

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес