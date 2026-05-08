Фінансові новини
- |
- 08.05.26
- |
- 11:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кабінет Міністрів України оновив програму «Власна справа»
09:51 08.05.2026 |
Кабінет міністрів оновив модель роботи програми "Власна справа" із 1 вересня.
Як передає Укрінформ, про це повідомила Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко у Телеграмі.
"З 1 вересня 2026 року програма працюватиме за новою моделлю. Це повний цикл підтримки як для тих, хто лише планує відкрити власну справу, так і для вже працюючих підприємців: на старт бізнесу - від 100 до 300 тисяч грн (з можливістю збільшення до 500 тисяч грн); на масштабування - від 500 тисяч до 1,5 млн грн (з можливістю збільшення до 2,5 млн грн)", - написала Свириденко.
Вона зауважила, що розмір гранту залежить від кількості створених робочих місць, регіону, галузі та категорії заявника. Отримані кошти підприємці можуть спрямувати на придбання обладнання, оренду і ремонт приміщення, впровадження цифровізації, маркетинг, розширення команди та розвиток виробництва.
"Цього року ми розширили можливості програми для учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни та їхніх родин, а також сімей загиблих захисників і захисниць - збільшили мікрогранти до 300-500 тисяч грн залежно від кількості робочих місць, для молоді - до 200 тисяч грн на старт бізнесу", - повідомила Свириденко.
Очільниця уряду додала, що у межах політики «Зроблено в Україні» мікрогранти вже допомогли понад 34 тис. українців відкрити бізнес, створити 60 тис. робочих місць і залучити понад 6,8 млрд грн в економіку.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЗМІ повідомляють про план Франції обміняти вигідну угоду з Грецією на 43 Mirage для України
|США випробовують українську оборонну систему проти іранських безпілотників — Reuters
|ЄС одночасно погодив €90 млрд позики для України та 20-й пакет санкцій проти РФ
|Україна відновила транзит через «Дружбу» та сподівається на кредит Євросоюзу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Місткість, програми та економія води: що важливо в посудомийних машинах
У РУБРИЦІ
|Через Prozorro.Продажі продано землі на ₴10 млрд — звіт Мінекономіки
|Ціни на нафту відновили зростання, Brent торгується біля $101,4 за барель
|Кабінет Міністрів України оновив програму «Власна справа»
|В Україні розробляють механізм випуску земельних облігацій
|Уряд розширив реєстр індустріальних парків: додано два нові об’єкти
|ОАЕ в обхід публічності проводять танкери через Ормузьку протоку — Reuters
Бізнес
|«Безліміт» із лімітом: АМКУ поставив питання мобільним операторам
|Міжнародна операція: ліквідовано 9 криптошахрайських хабів, 270+ арештів
|Україна наростила імпорт уживаних легковиків: лідери серед моделей
|Gemini від Google навчився генерувати PDF, DOCX та документи Google Docs
|До 50% собівартості iPhone припадатиме на пам’ять через стрибок цін — аналітики
|Крипторинок у стагнації: біткоїн майже на дні, Ethereum відстає — що далі
|Експерти назвали навички, які забезпечать конкурентоздатність фахівця у добу штучного інтелекту
Використання штучного інтелекту вже стало повсякденною практикою для більшості студентів і працівників, однак ключовою конкурентною перевагою на ринку праці в найближчі роки залишатимуться не технічні, а людські навички - комунікація, лідерство, емоційний інтелект, критичне мислення та здатність працювати з людьми.