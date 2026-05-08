Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Уряд розширив реєстр індустріальних парків: додано два нові об’єкти

08:50 08.05.2026 |

Економіка

Ірландія офіційно повідомила Раду Європи про плани приєднатися до угоди про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Кабінет міністрів ухвалив рішення про включення двох індустріальних парків - «Меджибіж Інвест Парк» та «Біоіндастпарк» - до Реєстру індустріальних (промислових) парків.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, передає Укрінформ.

Зазначається, що реалізація цих проєктів сприятиме розвитку регіонального економічного потенціалу та створенню близько 650 нових робочих місць.

Індустріальний парк «Меджибіж Інвест Парк» розташований на території Меджибізької селищної територіальної громади Хмельницького району Хмельницької області. Його площа становить 13,0055 гектара. Концепція передбачає створення універсального промислового майданчика з фокусом на виробництві будівельних матеріалів, харчовій промисловості, а також переробці та зберіганні сільськогосподарської продукції.

На території Зеленогірської селищної територіальної громади Подільського району Одеської області буде реалізовано індустріальний парк «Біоіндастпарк» площею 11,5136 гектара. У межах проєкту планується розвиток підприємств у сферах харчової промисловості, агропереробки, машинобудування та виробництва пакувальних матеріалів.

Обидва парки розвиватимуться за принципами циркулярної економіки з використанням сучасних технологій та екологічних виробничих рішень.

Загальний обсяг запланованих інвестицій у розвиток «Меджибіж Інвест Парк» становитиме близько 350 млн грн. Водночас у «Біоіндастпарк» ініціатор планує інвестувати орієнтовно 185 млн грн із додатковим залученням приватного фінансування та коштів учасників.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,8033
  0,0495
 0,11
EUR
 1
 51,5433
  0,0714
 0,14

Курс обміну валют на вчора, 09:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5212  0,06 0,13 44,0638  0,11 0,25
EUR 51,2519  0,12 0,23 51,8988  0,05 0,10

Міжбанківський ринок на вчора, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,8150  0,05 0,10 43,8450  0,05 0,10
EUR 51,5790  0,03 0,06 51,5967  0,02 0,04

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес