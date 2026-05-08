Уряд розширив реєстр індустріальних парків: додано два нові об’єкти

Ірландія офіційно повідомила Раду Європи про плани приєднатися до угоди про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Кабінет міністрів ухвалив рішення про включення двох індустріальних парків - «Меджибіж Інвест Парк» та «Біоіндастпарк» - до Реєстру індустріальних (промислових) парків.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, передає Укрінформ.

Зазначається, що реалізація цих проєктів сприятиме розвитку регіонального економічного потенціалу та створенню близько 650 нових робочих місць.

Індустріальний парк «Меджибіж Інвест Парк» розташований на території Меджибізької селищної територіальної громади Хмельницького району Хмельницької області. Його площа становить 13,0055 гектара. Концепція передбачає створення універсального промислового майданчика з фокусом на виробництві будівельних матеріалів, харчовій промисловості, а також переробці та зберіганні сільськогосподарської продукції.

На території Зеленогірської селищної територіальної громади Подільського району Одеської області буде реалізовано індустріальний парк «Біоіндастпарк» площею 11,5136 гектара. У межах проєкту планується розвиток підприємств у сферах харчової промисловості, агропереробки, машинобудування та виробництва пакувальних матеріалів.

Обидва парки розвиватимуться за принципами циркулярної економіки з використанням сучасних технологій та екологічних виробничих рішень.

Загальний обсяг запланованих інвестицій у розвиток «Меджибіж Інвест Парк» становитиме близько 350 млн грн. Водночас у «Біоіндастпарк» ініціатор планує інвестувати орієнтовно 185 млн грн із додатковим залученням приватного фінансування та коштів учасників.