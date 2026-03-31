Україна та Болгарія розглядають запуск тестового залізничного сполучення

Віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба і міністр транспорту та зв'язку Республіки Болгарія Корман Ісмаїлов обговорили питання запуску залізничного пасажирського сполучення між країнами.

«Працюємо над запуском пасажирського залізничного сполучення Україна - Болгарія через Румунію. Мета - тестовий запуск уже цього літа у тристоронньому форматі. Важливо забезпечити конкурентну пропозицію за рахунок PSO», - йдеться в повідомленні.

Під час зустрічі її учасники також обговорили ще кілька важливих питань. Зокрема, йшлося про розвиток стратегічних транспортних коридорів, дунайського кластеру та автомобільної інфраструктури. За словами віцепрем'єр-міністра, сторони домовилися опрацювати питання роботи змішаної комісії у сфері автомобільних перевезень.

Йшлося також про цифрові рішення, серед яких - робота електронної черги на кордоні.

Обговорили і співпрацю у сфері безпеки судноплавства в Чорному морі. Україна розраховує на узгодження міжурядової угоди з морського пошуку і порятунку вже цього року.