Україна та Болгарія розглядають запуск тестового залізничного сполучення
16:19 30.03.2026 |
Віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба і міністр транспорту та зв'язку Республіки Болгарія Корман Ісмаїлов обговорили питання запуску залізничного пасажирського сполучення між країнами.
Про це Кулеба повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.
«Працюємо над запуском пасажирського залізничного сполучення Україна - Болгарія через Румунію. Мета - тестовий запуск уже цього літа у тристоронньому форматі. Важливо забезпечити конкурентну пропозицію за рахунок PSO», - йдеться в повідомленні.
Під час зустрічі її учасники також обговорили ще кілька важливих питань. Зокрема, йшлося про розвиток стратегічних транспортних коридорів, дунайського кластеру та автомобільної інфраструктури. За словами віцепрем'єр-міністра, сторони домовилися опрацювати питання роботи змішаної комісії у сфері автомобільних перевезень.
Йшлося також про цифрові рішення, серед яких - робота електронної черги на кордоні.
Обговорили і співпрацю у сфері безпеки судноплавства в Чорному морі. Україна розраховує на узгодження міжурядової угоди з морського пошуку і порятунку вже цього року.
